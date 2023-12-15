https://crimea.ria.ru/20231215/ukraintsa-zaderzhali-v-rostovskoy-oblasti-po-podozreniyu-v-shpionazhe--fsb-1133570331.html
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже за российскими военными в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:59
2023-12-15T12:59
2023-12-15T12:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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шпионаж
происшествия
безопасность
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже за российскими военными в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомстваКак уточнили в ФСБ, злоумышленник собирал и передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджер информацию о личном составе и передвижениях подразделений Вооруженных сил РФ из зоны специальной военной операции.Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и техники, уточнили в УФСБ.Силовики изъяли у задержанного средства связи для контактов с представителями украинских спецслужб.В конце ноября сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который подозревается в шпионаже за Росгвардией и сборе данных об оборонных сооружениях на полуострове.До этого Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии гражданина Украины по делу о шпионаже.Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизменуВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, шпионаж, происшествия, безопасность, вооруженные силы россии, украина, сбу (служба безопасности украины), новости, главное управление разведки украины (гур)
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
Гражданин Украины задержан в Ростовской области по подозрению в шпионаже за военными – ФСБ