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Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже за российскими военными в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T12:59
2023-12-15T12:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ростовская область
шпионаж
происшествия
безопасность
вооруженные силы россии
украина
сбу (служба безопасности украины)
новости
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже за российскими военными в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомстваКак уточнили в ФСБ, злоумышленник собирал и передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджер информацию о личном составе и передвижениях подразделений Вооруженных сил РФ из зоны специальной военной операции.Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и техники, уточнили в УФСБ.Силовики изъяли у задержанного средства связи для контактов с представителями украинских спецслужб.В конце ноября сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который подозревается в шпионаже за Росгвардией и сборе данных об оборонных сооружениях на полуострове.До этого Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии гражданина Украины по делу о шпионаже.Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизменуВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростовская область, шпионаж, происшествия, безопасность, вооруженные силы россии, украина, сбу (служба безопасности украины), новости, главное управление разведки украины (гур)
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ

Гражданин Украины задержан в Ростовской области по подозрению в шпионаже за военными – ФСБ

12:59 15.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже за российскими военными в интересах Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ФСБ, злоумышленник собирал и передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджер информацию о личном составе и передвижениях подразделений Вооруженных сил РФ из зоны специальной военной операции.
Данные, полученные украинской стороной, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения российских подразделений, что привело бы к потерям среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и техники, уточнили в УФСБ.
Силовики изъяли у задержанного средства связи для контактов с представителями украинских спецслужб.
В конце ноября сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который подозревается в шпионаже за Росгвардией и сборе данных об оборонных сооружениях на полуострове.
До этого Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии гражданина Украины по делу о шпионаже.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ростовская областьШпионажПроисшествияБезопасностьВооруженные силы РоссииУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)НовостиГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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