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Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену
Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T13:32
2023-04-10T13:32
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять соответствующие поправки к действующему закону. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников, пишет РИА Новости.Госизмена и терроризмПо словам парламентария, поправки о пожизненных сроках за государственную измену предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.В этот же день депутатам рекомендовано изучить поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. Такая рекомендация дана парламентским комитетом по госстроительству и законодательству.Как ужесточат наказаниеЗа диверсии и теракты предлагается лишать свободы на срок до 20 лет – сейчас максимальное наказание предусматривает 15-летнее заключение.За международный терроризм – увеличить максимальный срок лишения свободы с 10 до 12 лет.Участникам террористических сообществ, в случае принятия поправок, будет грозить от 10 до 15 лет заключения, сейчас закон регламентирует наказание от 5 до 10 лет.За содействие террористической деятельности, вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений минимальный порог наказания может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).Ранее понятие "госизмена" в России стало шире: новым законом к госизмене приравнен переход на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также предусмотрено уголовное наказание за публичные призывы, направленные против безопасности страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуДавала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизменуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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россия, государственная дума рф, новости, безопасность, закон и право, общество, госизмена
Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену

Госдума в четверг рассмотрит поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

13:32 10.04.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять соответствующие поправки к действующему закону. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников, пишет РИА Новости.

Госизмена и терроризм

По словам парламентария, поправки о пожизненных сроках за государственную измену предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.
В этот же день депутатам рекомендовано изучить поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. Такая рекомендация дана парламентским комитетом по госстроительству и законодательству.
"В свете последних трагических событий по поручению председателя Государственной думы депутатами были инициированы поправки, которые касаются усиления наказания за преступления террористической направленности", - пояснила первый замглавы комитета Ирина Панькина.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля 2022, 17:49
Понятие "госизмена" в России стало шире

Как ужесточат наказание

За диверсии и теракты предлагается лишать свободы на срок до 20 лет – сейчас максимальное наказание предусматривает 15-летнее заключение.
За международный терроризм – увеличить максимальный срок лишения свободы с 10 до 12 лет.
Участникам террористических сообществ, в случае принятия поправок, будет грозить от 10 до 15 лет заключения, сейчас закон регламентирует наказание от 5 до 10 лет.
За содействие террористической деятельности, вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений минимальный порог наказания может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).
Ранее понятие "госизмена" в России стало шире: новым законом к госизмене приравнен переход на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также предусмотрено уголовное наказание за публичные призывы, направленные против безопасности страны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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РоссияГосударственная Дума РФНовостиБезопасностьЗакон и правоОбществоГосизмена
 
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