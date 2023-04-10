https://crimea.ria.ru/20230410/komitet-gosdumy-odobril-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-gosizmenu-1128090293.html

Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену

Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену

Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T13:32

2023-04-10T13:32

2023-04-10T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять соответствующие поправки к действующему закону. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников, пишет РИА Новости.Госизмена и терроризмПо словам парламентария, поправки о пожизненных сроках за государственную измену предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.В этот же день депутатам рекомендовано изучить поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. Такая рекомендация дана парламентским комитетом по госстроительству и законодательству.Как ужесточат наказаниеЗа диверсии и теракты предлагается лишать свободы на срок до 20 лет – сейчас максимальное наказание предусматривает 15-летнее заключение.За международный терроризм – увеличить максимальный срок лишения свободы с 10 до 12 лет.Участникам террористических сообществ, в случае принятия поправок, будет грозить от 10 до 15 лет заключения, сейчас закон регламентирует наказание от 5 до 10 лет.За содействие террористической деятельности, вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений минимальный порог наказания может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).Ранее понятие "госизмена" в России стало шире: новым законом к госизмене приравнен переход на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также предусмотрено уголовное наказание за публичные призывы, направленные против безопасности страны. Читайте также на РИА Новости Крым:Шпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуДавала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизменуФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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россия, государственная дума рф, новости, безопасность, закон и право, общество, госизмена