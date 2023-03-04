https://crimea.ria.ru/20230304/davala-dengi-vsu-moskvichka-zaderzhana-za-gosizmenu-1127342475.html

Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену

Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену

Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене – она оказывала финансовую помощь украинским войскам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T10:04

2023-03-04T10:04

2023-03-04T10:06

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

москва

происшествия

новости

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене – она оказывала финансовую помощь украинским войскам. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемая задержана при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.Уточняется, что уголовное дело ведут следователи Следственного управления ФСБ России. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.Согласно статье 275 УК, за госизмену женщине грозит до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:Понятие "госизмена" в России стало ширеФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизменуВ Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб – ВИДЕО

https://crimea.ria.ru/20230303/pytalsya-pereplyt-granitsu-v-krymu-peterburzhtsa-osudili-za-gosizmenu--1127319872.html

россия

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, москва, происшествия, новости, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), всу (вооруженные силы украины)