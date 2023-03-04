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Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену
Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену
Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене – она оказывала финансовую помощь украинским войскам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене – она оказывала финансовую помощь украинским войскам. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемая задержана при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.Уточняется, что уголовное дело ведут следователи Следственного управления ФСБ России. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.Согласно статье 275 УК, за госизмену женщине грозит до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом.Читайте также на РИА Новости Крым:Понятие "госизмена" в России стало ширеФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизменуВ Крыму ФСБ задержала агента украинских спецслужб – ВИДЕО
https://crimea.ria.ru/20230303/pytalsya-pereplyt-granitsu-v-krymu-peterburzhtsa-osudili-za-gosizmenu--1127319872.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, москва, происшествия, новости, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), всу (вооруженные силы украины)
Давала деньги ВСУ: москвичка задержана за госизмену

ФСБ: жительница Москвы задержана за госизмену в виде оказания финансовой помощи ВСУ

10:04 04.03.2023 (обновлено: 10:06 04.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы, причастную к государственной измене – она оказывала финансовую помощь украинским войскам. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России – преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", - говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.
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Уточняется, что уголовное дело ведут следователи Следственного управления ФСБ России. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников.
Согласно статье 275 УК, за госизмену женщине грозит до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом.
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