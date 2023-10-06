https://crimea.ria.ru/20231006/delo-o-shpionazhe-v-krymu-na-13-let-osuzhden-grazhdanin-ukrainy-1131895217.html

Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины

Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины

Гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T13:03

2023-10-06T13:03

2023-10-06T13:03

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики.Уточняется, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Пока приговор не вступил в законную силу.Ранее жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене. В обвинительном заключении сказано, что в прошлом году мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в ряды членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Азов"*.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизменуВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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