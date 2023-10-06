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Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины
Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины
Гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T13:03
2023-10-06T13:03
2023-10-06T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики.Уточняется, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Пока приговор не вступил в законную силу.Ранее жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене. В обвинительном заключении сказано, что в прошлом году мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в ряды членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Азов"*.* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизменуВ Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, суд, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов в крыму, верховный суд крыма, приговор
Дело о шпионаже: в Крыму на 13 лет осужден гражданин Украины
Верховный суд РК: гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Гражданин Украины получил приговор по делу о шпионаже в Крыму, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики.
"Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Украины был признан виновным в шпионаже. Подсудимому было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении.
Уточняется, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее жителю Алушты дали 8 лет за приготовление к госизмене. В обвинительном заключении сказано, что в прошлом году мужчина намеревался уехать на Украину и вступить в ряды членов запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Азов"*.
* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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