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В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T17:42
2023-09-27T17:42
2023-09-27T17:42
шпионаж
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
верховный суд крыма
задержание в крыму агента сбу
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В ФСБ уточнили, что собранные данные агенты передавали куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эта информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, действия подсудимых квалифицированы по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж)."Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.Приговор не вступил в законную силу.В июле суд в России осудил шпионов украинской разведки. Пособников ВСУ приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режимаВ июне сотрудники ФСБ задержали шпиона, работавшего в интересах ВСУ. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шпионаж, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), верховный суд крыма, задержание в крыму агента сбу, вооруженные силы россии, новости крыма
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
Двое пособников СБУ осуждены в Крыму на 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что граждане Украины, 1972 и 1993 годов рождения, по заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что собранные данные агенты передавали куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эта информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, действия подсудимых квалифицированы по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж).
"Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
В июле суд в России осудил шпионов
украинской разведки. Пособников ВСУ приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима
В июне сотрудники ФСБ задержали шпиона
, работавшего в интересах ВСУ. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.
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