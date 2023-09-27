https://crimea.ria.ru/20230927/v-krymu-za-shpionazh-osudili-dvoikh-agentov-sbu-1131705043.html

В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ

В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023

В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ

В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T17:42

2023-09-27T17:42

2023-09-27T17:42

шпионаж

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

верховный суд крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В ФСБ уточнили, что собранные данные агенты передавали куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эта информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, действия подсудимых квалифицированы по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж)."Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.Приговор не вступил в законную силу.В июле суд в России осудил шпионов украинской разведки. Пособников ВСУ приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режимаВ июне сотрудники ФСБ задержали шпиона, работавшего в интересах ВСУ. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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