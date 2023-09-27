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В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T17:42
2023-09-27T17:42
шпионаж
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
верховный суд крыма
задержание в крыму агента сбу
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.В ФСБ уточнили, что собранные данные агенты передавали куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эта информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, действия подсудимых квалифицированы по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж)."Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.Приговор не вступил в законную силу.В июле суд в России осудил шпионов украинской разведки. Пособников ВСУ приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режимаВ июне сотрудники ФСБ задержали шпиона, работавшего в интересах ВСУ. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Шпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное делоАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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шпионаж, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), верховный суд крыма, задержание в крыму агента сбу, вооруженные силы россии, новости крыма
В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ

Двое пособников СБУ осуждены в Крыму на 15 и 16 лет колонии строгого режима за шпионаж

17:42 27.09.2023
 
© Верховный суд КрымаВерховный суд Крыма вынес приговор двум украинцам за шпионаж
Верховный суд Крыма вынес приговор двум украинцам за шпионаж
© Верховный суд Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Крыму двоих агентов СБУ приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что граждане Украины, 1972 и 1993 годов рождения, по заданию Службы Безопасности Украины с начала проведения спецоперации собирали сведения о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что собранные данные агенты передавали куратору из СБУ через мобильный мессенджер. Эта информация предназначалась для планирования противником нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма, действия подсудимых квалифицированы по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж).
"Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
В июле суд в России осудил шпионов украинской разведки. Пособников ВСУ приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима
В июне сотрудники ФСБ задержали шпиона, работавшего в интересах ВСУ. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.
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ШпионажКрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Верховный суд КрымаЗадержание в Крыму агента СБУВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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