https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html

Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму

Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму

Агент украинской разведки, о задержании которого в пятницу сообщили в ФСБ, должен был собрать информацию о наличии ядерного оружия в Крыму. Об этом диверсант... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T14:39

2023-07-07T14:39

2023-07-07T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, о задержании которого в пятницу сообщили в ФСБ, должен был собрать информацию о наличии ядерного оружия в Крыму. Об этом диверсант рассказал в ходе допроса, видео которого со ссылкой на пресс-службу ведомства опубликовал канал "Россия 24".Кроме того, в его задачи входил поиск людей, подходящих для вербовки в украинские спецслужбы. Для чего задержанный записывал разговоры со своими друзьями и отправлял их куратору. По этим записям в ГУР принимали решения, подходят им кандидатуры или нет."Одной из моих задач было выяснить, где обедают сотрудники ФСБ. Часть информации мне выслал куратор из Украины, который сказал, что аналитики отработали некоторые места и мне надо проверить, так ли это. И часть мест была выявлена путем моей слежки и прокладывания маршрутов, которые в дальнейшем были переданы мною на Украину", - продолжает диверсант.Силовиков он идентифицировал по "строгому виду и костюму". В дальнейшем предприятия общественного питания предполагалось взорвать вместе с находящимися там сотрудниками ФСБ.Кроме того, как признался задержанный, он неоднократно передавал на Украину сведения о расположении средств ПВО в Крыму и Краснодарском крае, а также координаты складов вооружения и военной техники.Информацию о задержании диверсанта, совершившего подрыв железнодорожных путей 23 февраля 2023 года, опубликовала пресс-служба ФСБ. В ходе допроса он признался в совершении диверсии на железнодорожном перегоне Чистенькое - Почтовое и рассказал, как проходила вербовка и подготовка к подрывной деятельности. По его словам, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной из-за неправильных детонаторов. А во второй раз, уже в феврале, из-за ошибки в расчете куратора, подрыв самодельного взрывного устройства не привел к сходу поезда с рельсов. О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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