Рейтинг@Mail.ru
Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230707/agent-gur-na-doprose-rasskazal-chem-interesuyutsya-spetssluzhby-kieva-v-krymu-1129879560.html
Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
Агент украинской разведки, о задержании которого в пятницу сообщили в ФСБ, должен был собрать информацию о наличии ядерного оружия в Крыму. Об этом диверсант... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T14:39
2023-07-07T14:39
новости
крым
задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе
диверсия
диверсанты
железные дороги крыма
чп на железной дороге под симферополем
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_3aa178ced98d83e8504daa037949ab85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, о задержании которого в пятницу сообщили в ФСБ, должен был собрать информацию о наличии ядерного оружия в Крыму. Об этом диверсант рассказал в ходе допроса, видео которого со ссылкой на пресс-службу ведомства опубликовал канал "Россия 24".Кроме того, в его задачи входил поиск людей, подходящих для вербовки в украинские спецслужбы. Для чего задержанный записывал разговоры со своими друзьями и отправлял их куратору. По этим записям в ГУР принимали решения, подходят им кандидатуры или нет."Одной из моих задач было выяснить, где обедают сотрудники ФСБ. Часть информации мне выслал куратор из Украины, который сказал, что аналитики отработали некоторые места и мне надо проверить, так ли это. И часть мест была выявлена путем моей слежки и прокладывания маршрутов, которые в дальнейшем были переданы мною на Украину", - продолжает диверсант.Силовиков он идентифицировал по "строгому виду и костюму". В дальнейшем предприятия общественного питания предполагалось взорвать вместе с находящимися там сотрудниками ФСБ.Кроме того, как признался задержанный, он неоднократно передавал на Украину сведения о расположении средств ПВО в Крыму и Краснодарском крае, а также координаты складов вооружения и военной техники.Информацию о задержании диверсанта, совершившего подрыв железнодорожных путей 23 февраля 2023 года, опубликовала пресс-служба ФСБ. В ходе допроса он признался в совершении диверсии на железнодорожном перегоне Чистенькое - Почтовое и рассказал, как проходила вербовка и подготовка к подрывной деятельности. По его словам, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной из-за неправильных детонаторов. А во второй раз, уже в феврале, из-за ошибки в расчете куратора, подрыв самодельного взрывного устройства не привел к сходу поезда с рельсов. О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в КрымуСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуВ Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
https://crimea.ria.ru/20230707/diversant-obvinil-kuratora-v-neudachnom-podryve-zhd-putey-v-krymu-1129878804.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0b/1119456975_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_86461aad9bb9b1bac886a674bd74d6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, задержание украинских диверсантов в крыму и севастополе, диверсия, диверсанты, железные дороги крыма, чп на железной дороге под симферополем, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, ядерное оружие, главное управление разведки украины (гур)
Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму

Украинские спецслужбы в Крыму интересуются ядерным поездом – задержанный агент ГУР

14:39 07.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Агент украинской разведки, о задержании которого в пятницу сообщили в ФСБ, должен был собрать информацию о наличии ядерного оружия в Крыму. Об этом диверсант рассказал в ходе допроса, видео которого со ссылкой на пресс-службу ведомства опубликовал канал "Россия 24".
"Информация, которая интересовала украинские спецслужбы, - это наличие ядерного оружия, в частности, ядерного поезда в Крыму. Маршруты передвижения колонн, наличие военных объектов, средств ПВО и так далее", - говорит задержанный.
Кроме того, в его задачи входил поиск людей, подходящих для вербовки в украинские спецслужбы. Для чего задержанный записывал разговоры со своими друзьями и отправлял их куратору. По этим записям в ГУР принимали решения, подходят им кандидатуры или нет.
"Одной из моих задач было выяснить, где обедают сотрудники ФСБ. Часть информации мне выслал куратор из Украины, который сказал, что аналитики отработали некоторые места и мне надо проверить, так ли это. И часть мест была выявлена путем моей слежки и прокладывания маршрутов, которые в дальнейшем были переданы мною на Украину", - продолжает диверсант.
Силовиков он идентифицировал по "строгому виду и костюму". В дальнейшем предприятия общественного питания предполагалось взорвать вместе с находящимися там сотрудниками ФСБ.
Кроме того, как признался задержанный, он неоднократно передавал на Украину сведения о расположении средств ПВО в Крыму и Краснодарском крае, а также координаты складов вооружения и военной техники.
Информацию о задержании диверсанта, совершившего подрыв железнодорожных путей 23 февраля 2023 года, опубликовала пресс-служба ФСБ. В ходе допроса он признался в совершении диверсии на железнодорожном перегоне Чистенькое - Почтовое и рассказал, как проходила вербовка и подготовка к подрывной деятельности. По его словам, первую попытку подрыва он предпринял еще в конце января, но она оказалась неудачной из-за неправильных детонаторов. А во второй раз, уже в феврале, из-за ошибки в расчете куратора, подрыв самодельного взрывного устройства не привел к сходу поезда с рельсов.
О повреждении железнодорожных путей стало известно вечером 23 февраля. Как сообщили в республиканском главке МЧС России, движение пригородных и междугородных поездов было остановлено. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, опергруппа МЧС и ремонтная бригада. Движение было полностью восстановлено уже через несколько часов.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
12:50
Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подрыв путей и упавшие вагоны: видео с места ЧП в Крыму
Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
В Крыму усилят меры безопасности на железной дороге
 
НовостиКрымЗадержание украинских диверсантов в Крыму и СевастополеДиверсияДиверсантыЖелезные дороги КрымаЧП на железной дороге под СимферополемПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаЯдерное оружиеГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
14:27Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти
14:05Сгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
13:40В Кремле оценили слова Лукашенко о перспективах переговоров с Украиной
13:28Потери ВСУ на Херсонщине растут - работают бойцы "Днепра"
13:06Взрыв на заводе в Самарской области - шесть человек погибли
12:50Диверсант обвинил куратора в неудачном подрыве ж/д путей в Крыму
12:26Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
12:10На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО
12:09РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов по "Программе 1764"
11:51Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму
11:3250 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
11:11Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
10:55Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
10:36Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам
09:57В Симферополе за подрыв железной дороги задержан диверсант
09:48Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
09:19Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штраф
08:57Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
08:28Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности
Лента новостейМолния