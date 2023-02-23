https://crimea.ria.ru/20230223/stalo-izvestno-kogda-vosstanovyat-dvizhenie-poezdov-v-krymu-1127175362.html

Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму

Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму

Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T22:03

2023-02-23T22:03

2023-02-23T22:56

николай лукашенко

минтранс крыма

происшествия

железные дороги крыма

крым

новости крыма

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.О повреждении железнодорожного полотна ранее сообщили в республиканском главке МЧС России. Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма было остановлено. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в свою очередь подтвердил, что все пассажиры поезда отправлены в Севастополь автобусами. Пассажиров задержанных электричек доставят автобусами в пункты назначения, добавил он."Думаю, в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины произошедшего", - написал он в свое Telegram-канале.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, минтранс крыма, происшествия, железные дороги крыма, крым, новости крыма, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя