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Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму
Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму
Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T22:03
2023-02-23T22:56
николай лукашенко
минтранс крыма
происшествия
железные дороги крыма
крым
новости крыма
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.О повреждении железнодорожного полотна ранее сообщили в республиканском главке МЧС России. Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма было остановлено. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в свою очередь подтвердил, что все пассажиры поезда отправлены в Севастополь автобусами. Пассажиров задержанных электричек доставят автобусами в пункты назначения, добавил он."Думаю, в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины произошедшего", - написал он в свое Telegram-канале.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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РИА Новости Крым
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5
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николай лукашенко, минтранс крыма, происшествия, железные дороги крыма, крым, новости крыма, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя
Стало известно, когда восстановят движение поездов в Крыму

ЧП на железной дороге в Крыму: когда восстановят сообщение

22:03 23.02.2023 (обновлено: 22:56 23.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Поврежденный участок железной дороги в Крыму отремонтируют за несколько часов. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
О повреждении железнодорожного полотна ранее сообщили в республиканском главке МЧС России. Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма было остановлено.
"В течение двух часов все будет восстановлено в штатном режиме. Подвоз людей осуществляется силами предприятия "Крымтроллебус", - проинформировал он.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в свою очередь подтвердил, что все пассажиры поезда отправлены в Севастополь автобусами. Пассажиров задержанных электричек доставят автобусами в пункты назначения, добавил он.
"Думаю, в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины произошедшего", - написал он в свое Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Николай ЛукашенкоМинтранс КрымаПроисшествияЖелезные дороги КрымаКрымНовости КрымаОлег КрючковБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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