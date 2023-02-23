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В Крыму повреждено ж/д полотно – движение поездов остановлено
В Крыму повреждено ж/д полотно – движение поездов остановлено - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В Крыму повреждено ж/д полотно – движение поездов остановлено
Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено из-за повреждения дорожного полотна . Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T21:37
2023-02-23T21:37
2023-02-23T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено из-за повреждения дорожного полотна . Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа республиканского главка МЧС России, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте."Оповещены все службы взаимодействия. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь", - проинформировали в ведомстве.В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины
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В Крыму повреждено ж/д полотно – движение поездов остановлено
МЧС: в Крыму из повреждения дорожного полотна остановлено движение поездов и электричек
21:37 23.02.2023 (обновлено: 22:55 23.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Движение поездов и электричек в Бахчисарайском районе Крыма остановлено из-за повреждения дорожного полотна . Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"23 февраля в 2023 года в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.
К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа республиканского главка МЧС России, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.
"Оповещены все службы взаимодействия. Организованы автобусы для транспортировки пассажиров в Симферополь", - проинформировали в ведомстве.
В Крыму и Севастополе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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