https://crimea.ria.ru/20230727/15-let-tyurmy-agentov-ukrainskoy-razvedki-osudili-za-shpionazh-1130326875.html

15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж

15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 27.07.2023

15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж

В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T12:55

2023-07-27T12:55

2023-07-27T13:35

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Обоих пособников ВСУ задержали еще в 2022 году. Их подозревали в совершении шпионажа, который привел к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники. В итоге, дело дошло до суда, который признал их виновными в совершении преступления. Согласно приговору ближайшие 15 лет они проведут за решеткой в исправительной колонии строго режима.Шпион, работавший в интересах ВСУ, был задержан сотрудниками ФСБ месяц назад и в Нальчике. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, суд, приговор