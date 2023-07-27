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15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 27.07.2023
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T12:55
2023-07-27T13:35
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Обоих пособников ВСУ задержали еще в 2022 году. Их подозревали в совершении шпионажа, который привел к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники. В итоге, дело дошло до суда, который признал их виновными в совершении преступления. Согласно приговору ближайшие 15 лет они проведут за решеткой в исправительной колонии строго режима.Шпион, работавший в интересах ВСУ, был задержан сотрудниками ФСБ месяц назад и в Нальчике. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, суд, приговор
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж

Суд приговорил пособников ВСУ к 15 годам исправительной колонии строго режима – ФСБ

12:55 27.07.2023 (обновлено: 13:35 27.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к 15 годам каждого за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной операции", – говорится в сообщении.

Обоих пособников ВСУ задержали еще в 2022 году. Их подозревали в совершении шпионажа, который привел к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники. В итоге, дело дошло до суда, который признал их виновными в совершении преступления. Согласно приговору ближайшие 15 лет они проведут за решеткой в исправительной колонии строго режима.
Шпион, работавший в интересах ВСУ, был задержан сотрудниками ФСБ месяц назад и в Нальчике. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.
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НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажСудПриговор
 
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