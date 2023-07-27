https://crimea.ria.ru/20230727/15-let-tyurmy-agentov-ukrainskoy-razvedki-osudili-za-shpionazh-1130326875.html
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 27.07.2023
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T12:55
2023-07-27T12:55
2023-07-27T13:35
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В России осудили шпионов украинской разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Обоих пособников ВСУ задержали еще в 2022 году. Их подозревали в совершении шпионажа, который привел к гибели военнослужащих российской армии и уничтожению военной техники. В итоге, дело дошло до суда, который признал их виновными в совершении преступления. Согласно приговору ближайшие 15 лет они проведут за решеткой в исправительной колонии строго режима.Шпион, работавший в интересах ВСУ, был задержан сотрудниками ФСБ месяц назад и в Нальчике. Им оказался 44-летний гражданин Украины. Его подозревают в сборе сведений военного характера, которые он передавал иностранным спецслужбам. Полученные данные использовались против России.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в КрымуБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонииБоевик украинского нацбата осужден в Джанкое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, суд, приговор
15 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
Суд приговорил пособников ВСУ к 15 годам исправительной колонии строго режима – ФСБ
12:55 27.07.2023 (обновлено: 13:35 27.07.2023)