https://crimea.ria.ru/20230620/fsb-zaderzhala-ukrainskogo-shpiona-v-nalchike-1129499220.html

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости Крым, 20.06.2023

ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T10:47

2023-06-20T10:47

2023-06-20T10:47

новости

сво

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

шпионаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119262143_25:0:999:548_1920x0_80_0_0_233f7a6b6fc46f0a224a0331dc87958d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.Задержанный по заданию СБУ собирал и передавал военные сведения сотруднику иностранной спецслужбы. Эти данные могли быть использованы против России во время проведения специальной военной операции, заключили в ведомстве.Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники. Возбуждено уголовное дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230601/fsb-byvshiy-uchastnik-ukrainskogo-natsbata-poluchil-srok-v-krymu-1129132398.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), шпионаж