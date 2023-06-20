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ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T10:47
2023-06-20T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.Задержанный по заданию СБУ собирал и передавал военные сведения сотруднику иностранной спецслужбы. Эти данные могли быть использованы против России во время проведения специальной военной операции, заключили в ведомстве.Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники. Возбуждено уголовное дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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новости, сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), шпионаж
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

ФСБ: в Нальчике задержан украинский шпион, собиравший и передававший военные сведения

10:47 20.06.2023
 
© Скриншот видео ФСБ РоссииСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© Скриншот видео ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Нальчик Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Задержанный по заданию СБУ собирал и передавал военные сведения сотруднику иностранной спецслужбы. Эти данные могли быть использованы против России во время проведения специальной военной операции, заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
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