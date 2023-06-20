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ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T10:47
2023-06-20T10:47
2023-06-20T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Украинского агента задержали в Нальчике за шпионаж, он подозревается в сборе и передаче сведений военного характера для использования против России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает РИА Новости.Задержанный по заданию СБУ собирал и передавал военные сведения сотруднику иностранной спецслужбы. Эти данные могли быть использованы против России во время проведения специальной военной операции, заключили в ведомстве.Ранее сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины. Они подозреваются в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники. Возбуждено уголовное дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведкуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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новости, сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), шпионаж
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
ФСБ: в Нальчике задержан украинский шпион, собиравший и передававший военные сведения