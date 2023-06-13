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ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 13.06.2023
ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T14:14
2023-06-13T14:14
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, об этом журналистам сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.Начато уголовное производство. Сейчас бывшие сотрудники предприятий ОПК находятся под стражей, их обвиняют в госизмене, кроме того, есть основания полагать, что они готовили диверсию - планировали подорвать ж/д пути в Курской и Белгородской областях.Как уточнили в ФСБ, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.Ранее в Приморье задержали за госизмену местного жителя, который шпионил для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), происшествия, шпионаж, новости, безопасность, госизмена
ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

ФСБ: по подозрению в работе на Киев задержаны бывшие работники российского ОПК

14:14 13.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, об этом журналистам сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.
"Пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан России, агентов главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники", — сказано в сообщении.
Начато уголовное производство. Сейчас бывшие сотрудники предприятий ОПК находятся под стражей, их обвиняют в госизмене, кроме того, есть основания полагать, что они готовили диверсию - планировали подорвать ж/д пути в Курской и Белгородской областях.
Как уточнили в ФСБ, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.
Ранее в Приморье задержали за госизмену местного жителя, который шпионил для Украины.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)ПроисшествияШпионажНовостиБезопасностьГосизмена
 
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