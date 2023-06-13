https://crimea.ria.ru/20230613/fsb-zaderzhala-eks-sotrudnikov-opk-rossii-za-rabotu-na-ukrainskuyu-razvedku-1129352965.html

ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 13.06.2023

ФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, об этом журналистам... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T14:14

2023-06-13T14:14

2023-06-13T14:14

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

происшествия

шпионаж

новости

безопасность

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали бывших сотрудников предприятий российской "оборонки", подозреваемых в сотрудничестве с украинской разведкой, об этом журналистам сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.Начато уголовное производство. Сейчас бывшие сотрудники предприятий ОПК находятся под стражей, их обвиняют в госизмене, кроме того, есть основания полагать, что они готовили диверсию - планировали подорвать ж/д пути в Курской и Белгородской областях.Как уточнили в ФСБ, во время обыска у задержанных изъяли больше четырех килограммов взрывчатки, взрыватели, различные изделия военного назначения, чертежи, а также 150 тысяч долларов.Ранее в Приморье задержали за госизмену местного жителя, который шпионил для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), происшествия, шпионаж, новости, безопасность, госизмена