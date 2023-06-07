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Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену
Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T10:05
2023-06-07T10:26
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал, что добытые им сведения могут быть использованы против безопасности России.Сейчас фигурант дела задержан и помещен под стражу.Ранее ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан 42-летний местный житель, сторонник украинского неонацизма. По данным силовиков, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, украина, происшествия, россия
Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену

ФСБ: житель Приморья задержан за передачу украинской разведке данных о военных

10:05 07.06.2023 (обновлено: 10:26 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности России пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины... Следственным управлением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал, что добытые им сведения могут быть использованы против безопасности России.
Сейчас фигурант дела задержан и помещен под стражу.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан 42-летний местный житель, сторонник украинского неонацизма. По данным силовиков, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.
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