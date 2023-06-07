https://crimea.ria.ru/20230607/shpionil-dlya-ukrainy-zhitelya-primorya-zaderzhali-za-gosizmenu-1129230830.html

Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену

Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T10:05

2023-06-07T10:05

2023-06-07T10:26

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

украина

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины, возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, мужчина, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю информацию об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края. При этом он полностью осознавал, что добытые им сведения могут быть использованы против безопасности России.Сейчас фигурант дела задержан и помещен под стражу.Ранее ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан 42-летний местный житель, сторонник украинского неонацизма. По данным силовиков, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаВ Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики

https://crimea.ria.ru/20210426/Ukrainskiy-shpion-na-Kubani-poluchil-srok-iz-za-zapchastey-k-S-300-1119510872.html

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, украина, происшествия, россия