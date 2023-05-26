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В Геленджике предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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В Геленджике предотвращен теракт
В Геленджике предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 26.05.2023
В Геленджике предотвращен теракт
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T12:03
2023-05-26T12:04
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
геленджик
краснодарский край
общество
россия
украина
новости
безопасность
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Взрывное устройство силовики обнаружили в оборудованном в лесу тайнике, а по месту проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Там же обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту. Мужчина арестован.Ранее ФСБ задержала украинских диверсантов, которые в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаЗавербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке
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Новости
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, геленджик, краснодарский край, общество, россия, украина, новости, безопасность, антитеррор
В Геленджике предотвращен теракт

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике – задержан сторонник украинского неонацизма

12:03 26.05.2023 (обновлено: 12:04 26.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.
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Взрывное устройство силовики обнаружили в оборудованном в лесу тайнике, а по месту проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Там же обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".
Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту. Мужчина арестован.
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В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
Ранее ФСБ задержала украинских диверсантов, которые в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияГеленджикКраснодарский крайОбществоРоссияУкраинаНовостиБезопасностьАнтитеррор
 
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