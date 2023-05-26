В Геленджике предотвращен теракт
ФСБ предотвратила теракт в Геленджике – задержан сторонник украинского неонацизма
12:03 26.05.2023 (обновлено: 12:04 26.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", - говорится в сообщении.
Взрывное устройство силовики обнаружили в оборудованном в лесу тайнике, а по месту проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Там же обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".
Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту. Мужчина арестован.
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