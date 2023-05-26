https://crimea.ria.ru/20230526/v-gelendzhike-predotvraschen-terakt-1128975248.html

В Геленджике предотвращен теракт

В Геленджике предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 26.05.2023

В Геленджике предотвращен теракт

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T12:03

2023-05-26T12:03

2023-05-26T12:04

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила теракт в Геленджике, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Взрывное устройство силовики обнаружили в оборудованном в лесу тайнике, а по месту проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Там же обнаружили инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, "полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований".Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту. Мужчина арестован.Ранее ФСБ задержала украинских диверсантов, которые в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в РоссииУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаЗавербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке

https://crimea.ria.ru/20230511/ugrozhali-zhene-sbu-pytalas-zaverbovat-pervogo-zamministra-mchs-dnr-1128656394.html

https://crimea.ria.ru/20230419/v-kerchi-predotvratili-diversiyu-na-obekte-energetiki-1128254453.html

геленджик

краснодарский край

россия

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, геленджик, краснодарский край, общество, россия, украина, новости, безопасность, антитеррор