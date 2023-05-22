https://crimea.ria.ru/20230522/zaverbovannyy-kievom-rossiyanin-gotovil-terakty-v-novotroitske--1128870539.html

Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке

Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке

Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб, в последствии он планировал перейти на строну ВСУ, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T10:21

2023-05-22T10:21

2023-05-22T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб, в последствии он планировал перейти на строну ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, задержанный планировал перейти на сторону ВСУ. У него обнаружены компоненты для изготовления бомбы и переписка в Telegram с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (теракт) Уголовного кодекса Российской Федерации.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости КрымГотовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсантКадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, теракт, украина, общество, безопасность, новости, видео