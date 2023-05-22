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Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке
Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке
Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб, в последствии он планировал перейти на строну ВСУ, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T10:21
2023-05-22T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб, в последствии он планировал перейти на строну ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, задержанный планировал перейти на сторону ВСУ. У него обнаружены компоненты для изготовления бомбы и переписка в Telegram с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (теракт) Уголовного кодекса Российской Федерации.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости КрымГотовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсантКадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, теракт, украина, общество, безопасность, новости, видео
Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке

ФСБ: житель Оренбургской области задержан за подготовку к терактам в Новотроицке

10:21 22.05.2023 (обновлено: 10:38 22.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Житель Оренбургской области задержан за подготовку терактов по заданию украинских спецслужб, в последствии он планировал перейти на строну ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ во взаимодействии с МВД России предотвращен террористический акт в Новотроицке. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России", - сказано в сообщении.
По данным силовиков, задержанный планировал перейти на сторону ВСУ. У него обнаружены компоненты для изготовления бомбы и переписка в Telegram с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 205 (теракт) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции.
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