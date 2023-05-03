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"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023
"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
Мэр Ялты Янина Павленко прокомментировала предотвращенный теракт, которые украинские спецслужбы готовили против главы РК Сергея Аксенова, спикера Госсовета... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T12:04
2023-05-03T12:04
2023-05-03T12:13
янина павленко
покушение на руководство республики крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Мэр Ялты Янина Павленко прокомментировала предотвращенный теракт, которые украинские спецслужбы готовили против главы РК Сергея Аксенова, спикера Госсовета Владимира Константинова и самой Павленко.В среду утром ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.Они выразила благодарность и низкий поклон правоохранителям, которые обеспечивают мир и порядок в регионе. А также российским военнослужащим, которые на передовой "борются со злом"."Верю и знаю - добро победит! Нас не сломить. Выбор крымчан, сделанный в 2014 году, был верным!", - резюмировала глава Ялты.Глава Крыма выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную работу.В свою очередь Сергей Аксенов сообщил, что знал о готовящемся покушении.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-znali-o-podgotovke-pokusheniy-na-rukovodstvo-respubliki-1128501687.html
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"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
Павленко о попытке покушения на руководство Крыма: Украина стала страной-террористом
12:04 03.05.2023 (обновлено: 12:13 03.05.2023)