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В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка
В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка
Армия Росси за минувшие сутки ликвидировала еще более 250 боевиков ВСУ в Курской области, еще два военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T14:39
2024-11-26T14:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Армия Росси за минувшие сутки ликвидировала еще более 250 боевиков ВСУ в Курской области, еще два военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Никольский, Плехово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин и много другой военной техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничьеПиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской областиПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражу
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены 250 боевиков ВСУ и четыре танка

Армия России уничтожила в Курской области больше 35 тысяч боевиков ВСУ - Минобороны

14:39 26.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Армия Росси за минувшие сутки ликвидировала еще более 250 боевиков ВСУ в Курской области, еще два военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Никольский, Плехово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 35 760 военнослужащих, 221 танк, 156 боевых машин пехоты, 121 бронетранспортер, 1197 боевых бронированных машин и много другой военной техники и вооружения.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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