Рейтинг@Mail.ru
Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241126/pirotekhniki-sevastopolya-obezvredili-subboepripasy-nato-v-kurskoy-oblasti--1142134294.html
Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:09
2024-11-26T11:09
гу мчс россии по севастополю
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости крыма
безопасность
разминирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142134181_0:9:1221:696_1920x0_80_0_0_e3f546fbcd12e00a1811e74762463aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю."Сводный отряд специалистов МЧС России с участием севастопольских пиротехников обследовал территорию около пяти тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Руководитель сводного пиротехнического отряда МЧС России рассказал, что основная задача – обеспечить безопасную жизнедеятельность курян и очистить территории сел от взрывоопасных предметов.В МЧС уточнили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО."С августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов", - подытожили в чрезвычайном ведомстве.В начале ноября в Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничьеКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУРазминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
https://crimea.ria.ru/20241101/v-lesu-pod-sevastopolem-gribnik-nashel-zapadnye-subboepripasy-1141523567.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142134181_141:0:1081:705_1920x0_80_0_0_fed7ce7a75dafce5ea00a6ba1963e139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс россии по севастополю, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости крыма, безопасность, разминирование
Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области

Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области

11:09 26.11.2024
 
© МЧС РоссииСевастопольские пиротехники обезвредили суббоеприпасы от натовских снарядов в Курской области
Севастопольские пиротехники обезвредили суббоеприпасы от натовских снарядов в Курской области
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю.
"Сводный отряд специалистов МЧС России с участием севастопольских пиротехников обследовал территорию около пяти тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве был обнаружен 51 суббоеприпас кассетной ракеты "HIMARS" и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.
Руководитель сводного пиротехнического отряда МЧС России рассказал, что основная задача – обеспечить безопасную жизнедеятельность курян и очистить территории сел от взрывоопасных предметов.
В МЧС уточнили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
"С августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов", - подытожили в чрезвычайном ведомстве.
В начале ноября в Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
Крымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУ
Разминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено
В лесу под Севастополем нашли суббоеприпасы от натовских ракет
1 ноября, 07:42
В лесу под Севастополем грибник нашел западные суббоеприпасы
 
ГУ МЧС России по СевастополюКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовости КрымаБезопасностьРазминирование
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Новости СВО: российские бойцы отразили 17 контратак противника
13:12Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
12:54В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие
12:50Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму
12:39ВСУ 8 раз атаковали Энергодар и ЗАЭС – есть повреждения
12:36Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
12:31В Севастополе закрыли рейд
12:30Взрывы гремят в Красногвардейском районе Крыма – что происходит
12:22Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
12:19Симферополец в международном розыске заочно осужден за похищение человека
12:11В Крыму оценили призывы офицера НАТО к превентивным ударам по России
12:04НАТО отбросила все приличия - Лавров
11:46В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
11:40Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
11:25Конфликт на Украине вошел в критическую фазу – минобороны Британии
11:15Медведев оценил угрозу возможной передачи ядерного оружия США Киеву
11:09Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
11:01Налог на игровой бизнес в Крыму увеличили втрое
10:56НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море - Бортников
10:53Законопроект о бюджете Крыма на три года принят в первом чтении
Лента новостейМолния