https://crimea.ria.ru/20241126/pirotekhniki-sevastopolya-obezvredili-subboepripasy-nato-v-kurskoy-oblasti--1142134294.html

Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области

Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Пиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области

Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T11:09

2024-11-26T11:09

2024-11-26T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники МЧС России обезвредили суббоеприпасы в Курской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу Севастополю."Сводный отряд специалистов МЧС России с участием севастопольских пиротехников обследовал территорию около пяти тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Руководитель сводного пиротехнического отряда МЧС России рассказал, что основная задача – обеспечить безопасную жизнедеятельность курян и очистить территории сел от взрывоопасных предметов.В МЧС уточнили, что севастопольские специалисты выполняют задачи в Курской области с начала ноября. Работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО."С августа пиротехники МЧС России совершили более 170 выездов, обезвредили свыше 1400 взрывоопасных предметов", - подытожили в чрезвычайном ведомстве.В начале ноября в Севастополь вернулись пиротехники регионального МЧС, которые с апреля разминировали мирные территории Донбасса. За это время саперы очистили от взрывоопасных предметов 126 гектаров земли Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничьеКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУРазминирование после атаки беспилотников на Тихорецк завершено

https://crimea.ria.ru/20241101/v-lesu-pod-sevastopolem-gribnik-nashel-zapadnye-subboepripasy-1141523567.html

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