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ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России - РИА Новости Крым, 25.05.2023
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России
Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T09:10
2023-05-25T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт против объектов ядерной энергетики предотвращен.Отмечается, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, также взрывчатку успели заложить под семь опор Калининской АЭС.Диверсанты незаконно проникли на территорию России через белорусскую границу в Псковской области, куда приехали из Украины через Польшу и Белоруссию. Средствами связи и транспортом на месте их обеспечили двое пособников из числа россиян - оба также задержаны.Фигуранты дают признательные показания, продолжается розыск организаторов, диверсантов и их пособников.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаКак Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, аэс, новости, теракт, украина
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России

ФСБ: украинские диверсанты планировали взрывы на Ленинградской и Калининской АЭС

09:10 25.05.2023 (обновлено: 09:12 25.05.2023)
 
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ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт против объектов ядерной энергетики предотвращен.
"Украинские диверсанты в канун 78-й годовщины Победы предприняли попытку подрыва более тридцати опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Это, по замыслу украинских спецслужб, привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС",- сказано в сообщении.
Отмечается, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, также взрывчатку успели заложить под семь опор Калининской АЭС.
"Задержаны двое граждан Украины, объявлен в розыск еще один гражданин Украины и РФ, находящийся в Бельгии. Они были завербованы службой внешней разведки Украины и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях", - сообщает ФСБ.
Диверсанты незаконно проникли на территорию России через белорусскую границу в Псковской области, куда приехали из Украины через Польшу и Белоруссию. Средствами связи и транспортом на месте их обеспечили двое пособников из числа россиян - оба также задержаны.Фигуранты дают признательные показания, продолжается розыск организаторов, диверсантов и их пособников.
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