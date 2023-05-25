https://crimea.ria.ru/20230525/fsb-predotvratila-terakty-na-obektakh-yadernoy-energetiki-v-rossii-1128950194.html

ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России

ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России - РИА Новости Крым, 25.05.2023

ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России

Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T09:10

2023-05-25T09:10

2023-05-25T09:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Украинские диверсанты планировали подорвать опоры на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, теракт против объектов ядерной энергетики предотвращен.Отмечается, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, также взрывчатку успели заложить под семь опор Калининской АЭС.Диверсанты незаконно проникли на территорию России через белорусскую границу в Псковской области, куда приехали из Украины через Польшу и Белоруссию. Средствами связи и транспортом на месте их обеспечили двое пособников из числа россиян - оба также задержаны.Фигуранты дают признательные показания, продолжается розыск организаторов, диверсантов и их пособников.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм и подготовка захвата власти: севастопольцу вынесли приговорУ пойманных в Крыму украинских агентов нашли 6 кг британского пластитаКак Крым защищен от терроризма – ответ Аксенова

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, аэс, новости, теракт, украина