https://crimea.ria.ru/20230414/zhitelya-kryma-osudyat-za-prigotovlenie-k-gosizmene-i-teraktu-1128172048.html

Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту

Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту

Крымчанин предстанет перед судом за приготовление к террористической деятельности и госизмене. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T11:45

2023-04-14T11:45

2023-04-14T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за приготовление к террористической деятельности и госизмене. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.Суд рассмотрит дело жителя Алушты, ранее публиковавшего религиозно-экстремистские призывы в социальной сети и хранившего дома самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку.Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: приготовление к участию в деятельности террористической организации и приготовление к госизмене. Фабулу обвинения в суде не раскрывают.В ходе следствия мужчина признал вину. Ранее, в 2019-м, Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. рублей.Предварительное слушание по делу Круглова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону назначено на 18 апреля.На днях уголовное дело о госизмене завели на жителя Хабаровска. Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, происшествия, ростов-на-дону, государственная измена, госизмена, новости, новости крыма