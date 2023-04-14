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Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
Крымчанин предстанет перед судом за приготовление к террористической деятельности и госизмене. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T11:45
2023-04-14T11:45
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происшествия
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за приготовление к террористической деятельности и госизмене. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.Суд рассмотрит дело жителя Алушты, ранее публиковавшего религиозно-экстремистские призывы в социальной сети и хранившего дома самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку.Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: приготовление к участию в деятельности террористической организации и приготовление к госизмене. Фабулу обвинения в суде не раскрывают.В ходе следствия мужчина признал вину. Ранее, в 2019-м, Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. рублей.Предварительное слушание по делу Круглова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону назначено на 18 апреля.На днях уголовное дело о госизмене завели на жителя Хабаровска. Читайте также на РИА Новости Крым:Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, происшествия, ростов-на-дону, государственная измена, госизмена, новости, новости крыма
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту

Военный суд рассмотрит дело крымчанина о приготовлении к госизмене и теракту

11:45 14.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за приготовление к террористической деятельности и госизмене. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
Суд рассмотрит дело жителя Алушты, ранее публиковавшего религиозно-экстремистские призывы в социальной сети и хранившего дома самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку.
"В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича", – уточнил представитель суда.
Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: приготовление к участию в деятельности террористической организации и приготовление к госизмене. Фабулу обвинения в суде не раскрывают.
В ходе следствия мужчина признал вину. Ранее, в 2019-м, Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. рублей.
Предварительное слушание по делу Круглова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону назначено на 18 апреля.
На днях уголовное дело о госизмене завели на жителя Хабаровска.
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КрымАлуштаПроисшествияРостов-на-ДонуГосударственная изменаГосизменаНовостиНовости Крыма
 
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