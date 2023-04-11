https://crimea.ria.ru/20230411/sponsiroval-vsu-na-zhitelya-khabarovska-zaveli-delo-o-gosizmene-1128109174.html

Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене

Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T11:19

2023-04-11T11:19

2023-04-11T11:19

россия

хабаровский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

госизмена

украина

происшествия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f14018ad13ee0ccac29e47d02b891cc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что силовики проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Ранее ФСБ сообщила о задержании агента СБУ и его помощника за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. В дальнейшем полученные сведения использовалась представителями военизированных формирований Украины для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуВ Севастополе арестовали шпионов СБУ

россия

хабаровский край

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), госизмена, украина, происшествия, безопасность