https://crimea.ria.ru/20230411/sponsiroval-vsu-na-zhitelya-khabarovska-zaveli-delo-o-gosizmene-1128109174.html
Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене
Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене
Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:19
2023-04-11T11:19
2023-04-11T11:19
россия
хабаровский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
госизмена
украина
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Хабаровска, переводившего деньги украинским войскам для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.Уточняется, что силовики проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.Ранее ФСБ сообщила о задержании агента СБУ и его помощника за шпионаж в Херсонской области, они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. В дальнейшем полученные сведения использовалась представителями военизированных формирований Украины для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуВ Севастополе арестовали шпионов СБУ
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россия, хабаровский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), госизмена, украина, происшествия, безопасность
Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене
ФСБ: житель Хабаровска подозревается в финансирование деятельности ВСУ