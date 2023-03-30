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ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж - РИА Новости Крым, 30.03.2023
ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T11:10
2023-03-30T11:10
шпионаж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
екатеринбург
сша
россия
новости
эван гершкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, Гершкович по заданию Штатов собирал информацию и сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело."Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - добавили в ФСБ.Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаНазвано число выявленных в Крыму террористических преступлений за годШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), екатеринбург, сша, россия, новости, эван гершкович
ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж

ФСБ: в Екатеринбурге задержан корреспондент WSJ Гершкович по подозрению в шпионаже

11:10 30.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, Гершкович по заданию Штатов собирал информацию и сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - добавили в ФСБ.
Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.
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ШпионажФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ЕкатеринбургСШАРоссияНовостиЭван Гершкович
 
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