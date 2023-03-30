https://crimea.ria.ru/20230330/fsb-zaderzhala-zhurnalista-the-wall-street-journal-za-shpionazh-1127862767.html

ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж

ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж - РИА Новости Крым, 30.03.2023

ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионаж

Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T11:10

2023-03-30T11:10

2023-03-30T11:10

шпионаж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

екатеринбург

сша

россия

новости

эван гершкович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.По данным силовиков, Гершкович по заданию Штатов собирал информацию и сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну. При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело."Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - добавили в ФСБ.Ранее в Крыму задержали жителя Симферополя, который с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Все данные он "сливал" Киеву за деньги. По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении госизмены и приговорил к 12 годам колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области украинского шпионаНазвано число выявленных в Крыму террористических преступлений за годШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в Крыму

екатеринбург

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпионаж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), екатеринбург, сша, россия, новости, эван гершкович