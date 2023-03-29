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Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год
Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год
Правоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений и 16 преступлений экстремистской направленности. Об этом говорится в отчете главы... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T12:40
2023-03-29T12:40
2023-03-29T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений и 16 преступлений экстремистской направленности. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии Госсовета РК в среду.Кроме того, в минувшем году крымские правоохранители составили 94 административных протокола по статье "публичная демонстрация нацистской символики" и семь протоколов о распространении экстремистских материалов.Также 188 человек в Крыму привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, в интернете выявлено 142 экстремистских материала.В апреле минувшего года центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Крыму. Был задержан житель региона 1988 года рождения, сторонник неонацизма. По данным ведомства, мужчина по указанию националистов запрещенного в России полка "Азов"* готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуВ Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, закон и право, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, игорь илларионов
Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год
МВД по Крыму: в 2022 году в регионе выявлено 19 преступлений террористического характера
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма за прошлый год выявили 19 террористических преступлений и 16 преступлений экстремистской направленности. Об этом говорится в отчете главы МВД по республике Игоря Илларионова, утвержденном на сессии Госсовета РК в среду.
"В 2022 году на территории республики сотрудниками органов внутренних дел выявлено 19 преступлений террористического характера и 16 преступлений экстремистской направленности", - говорится в документе.
Кроме того, в минувшем году крымские правоохранители составили 94 административных протокола по статье "публичная демонстрация нацистской символики" и семь протоколов о распространении экстремистских материалов.
Также 188 человек в Крыму привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, в интернете выявлено 142 экстремистских материала.
В апреле минувшего года центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в Крыму
. Был задержан житель региона 1988 года рождения, сторонник неонацизма. По данным ведомства, мужчина по указанию националистов запрещенного в России полка "Азов"* готовил взрыв и поджог в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.
*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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