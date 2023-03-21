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В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека

В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека

В Крыму силовики задержали двух приверженцев запрещенной в России организации АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* по обвинению в похищении человека и... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T12:53

2023-03-21T12:53

2023-03-21T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали двух приверженцев запрещенной в России организации АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* по обвинению в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Также установлено, что в прошлом году эта же преступная группа вымогала 11 тысяч рублей у 16-летнего подростка.Как отметили в СК, молодые люди являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ* и на протяжении длительного времени находились в разработке правоохранителей.Лидера преступной группы и его 21-летнего подельника задержали сотрудники ФСБ и МВД. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*. По ходатайству следователя 29-летний злоумышленник заключен под стражу.Как уточнили в МВД по республике, установлена причастность указанных лиц к совершению ряда иных преступлений, в том числе относящихся к разряду тяжких. Оперативники продолжают устанавливать причастность задержанных к совершению иных преступлений на территории Крыма.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

СК: в Крыму задержаны двое приверженцев АУЕ* по обвинению в похищении и вымогательстве СК: в Крыму задержаны двое приверженцев АУЕ* по обвинению в похищении и вымогательстве 2023-03-21T12:53 true PT1M01S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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