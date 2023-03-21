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В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека
В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека
В Крыму силовики задержали двух приверженцев запрещенной в России организации АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* по обвинению в похищении человека и... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T12:53
2023-03-21T12:53
2023-03-21T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали двух приверженцев запрещенной в России организации АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* по обвинению в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Также установлено, что в прошлом году эта же преступная группа вымогала 11 тысяч рублей у 16-летнего подростка.Как отметили в СК, молодые люди являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ* и на протяжении длительного времени находились в разработке правоохранителей.Лидера преступной группы и его 21-летнего подельника задержали сотрудники ФСБ и МВД. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*. По ходатайству следователя 29-летний злоумышленник заключен под стражу.Как уточнили в МВД по республике, установлена причастность указанных лиц к совершению ряда иных преступлений, в том числе относящихся к разряду тяжких. Оперативники продолжают устанавливать причастность задержанных к совершению иных преступлений на территории Крыма.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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РИА Новости Крым
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СК: в Крыму задержаны двое приверженцев АУЕ* по обвинению в похищении и вымогательстве
СК: в Крыму задержаны двое приверженцев АУЕ* по обвинению в похищении и вымогательстве
2023-03-21T12:53
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PT1M01S
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский следком, севастополь, происшествия, новости, новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео
В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека
СК: в Крыму задержаны двое приверженцев АУЕ* по обвинению в похищении и вымогательстве
12:53 21.03.2023 (обновлено: 12:59 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Крыму силовики задержали двух приверженцев запрещенной в России организации АУЕ ("Арестантское уголовное единство")* по обвинению в похищении человека и вымогательстве денег. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.
"В марте 2021 года 29-летний житель Бахчисарайского района совместно с группой лиц для дальнейшего вымогательства похитили близ дома села Фронтовое Нахимовского района Севастополя 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у потерпевшего нет, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем погрузили в багажник автомобиля Lada Priora и возили по территории района, однако потерпевшему удалось самостоятельно сбежать", – говорится в сообщении.
Также установлено, что в прошлом году эта же преступная группа вымогала 11 тысяч рублей у 16-летнего подростка.
Как отметили в СК, молодые люди являются приверженцами криминальной субкультуры АУЕ* и на протяжении длительного времени находились в разработке правоохранителей.
Лидера преступной группы и его 21-летнего подельника задержали сотрудники ФСБ и МВД. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ*. По ходатайству следователя 29-летний злоумышленник заключен под стражу.
Как уточнили в МВД по республике, установлена причастность указанных лиц к совершению ряда иных преступлений, в том числе относящихся к разряду тяжких. Оперативники продолжают устанавливать причастность задержанных к совершению иных преступлений на территории Крыма.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации