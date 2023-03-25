https://crimea.ria.ru/20230325/okhranu-krymskogo-mosta-usilyat-pered-sezonom-1127769654.html

Охрану Крымского моста усилят перед сезоном

Охрану Крымского моста усилят перед сезоном - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Охрану Крымского моста усилят перед сезоном

На Крымском мосту увеличат количество охраны перед сезоном отпусков, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T17:15

2023-03-25T17:15

2023-03-25T18:01

крымский мост

министр транспорта рф виталий савельев

владимир путин (политик)

крым

туризм в крыму

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. На Крымском мосту увеличат количество охраны перед сезоном отпусков, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев. По словам Савельева, на мосту работают досмотровые комплексы. Весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку. "Мы обеспечиваем 100%-й досмотр всех транспортных средств, которые следуют по мосту", - проинформировал он.Для водителей грузовых автомобилей работает Керченская паромная переправа. Сейчас перевозки осуществляют шесть автомобильных и два железнодорожных парома, добавил Савельев. Организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.Запрет на движение грузовиковС 11 декабря 2022 года действует запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Однако на Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустят дополнительные поездаЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-dolozhil-putinu-o-rabote-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1127617447.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, министр транспорта рф виталий савельев, владимир путин (политик), крым, туризм в крыму, транспорт, безопасность республики крым и севастополя