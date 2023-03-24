https://crimea.ria.ru/20230324/v-krym-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-1127757300.html

В Крым запустят дополнительные поезда

В Крым запустят дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Крым запустят дополнительные поезда

Сложности в логистике мешают активному бронированию летнего отдыха в Крыму. О том, какие меры принимаются для их устранения, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T20:43

2023-03-24T20:43

2023-03-24T18:51

радио "спутник в крыму"

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Министр курортов и туризма Вадим Волченко. Министр курортов и туризма Вадим Волченко. Как улучшают логистику в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сложности в логистике мешают активному бронированию летнего отдыха в Крыму. О том, какие меры принимаются для их устранения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.По его словам, прежде всего идет активная работа по устранению пробок на Крымском мосту, которые возникают там во время пиковых нагрузок.Во-вторых, планируется запуск новых поездов, поскольку железнодорожное сообщение является для Крыма ключевым. На данный момент их назначено уже 19, а в прошлом году на этот период было значительно меньше - 13.Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону >>"Это, конечно, далеко еще не решение всех проблем, совместно с РЖД, с оператором Гранд Сервис Экспресс прорабатываются дополнительные возможности, и мы настаиваем на том, чтобы добавилось еще как минимум пять ежедневных поездов из Москвы, потому что Москва все-таки является основным логистическим хабом для нас", - сказал профильный министр.Именно движение в ежедневном режиме позволяет спокойно бронировать путевки, туры и номера в гостиницах, объяснил Волченко. Глубина бронирования тоже напрямую связана с железнодорожной логистикой. Этот вопрос с РЖД также обсуждается. "Там есть некоторые технические проблемы, но мы все-таки надеемся, что глубина бронирования будет такой же, как при авиасообщении, то есть до 200 дней", - добавил чиновник.При этом пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 21 марта сообщила, что из Москвы в Крым запустят два дополнительных поезда уже в конце апреля. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь на данный момент уже открыты.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуПолмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраляАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

https://crimea.ria.ru/20230324/minkurortov-kryma-sezon-budet-neprostym-1127750293.html

крымский мост

крым

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