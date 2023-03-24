https://crimea.ria.ru/20230324/v-krym-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-1127757300.html
В Крым запустят дополнительные поезда
В Крым запустят дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Крым запустят дополнительные поезда
Сложности в логистике мешают активному бронированию летнего отдыха в Крыму. О том, какие меры принимаются для их устранения, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T20:43
2023-03-24T20:43
2023-03-24T18:51
радио "спутник в крыму"
вадим волченко
туризм в крыму
минкурортов крыма
крымский мост
железные дороги крыма
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крым
новости крыма
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Министр курортов и туризма Вадим Волченко.
Министр курортов и туризма Вадим Волченко. Как улучшают логистику в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Сложности в логистике мешают активному бронированию летнего отдыха в Крыму. О том, какие меры принимаются для их устранения, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.По его словам, прежде всего идет активная работа по устранению пробок на Крымском мосту, которые возникают там во время пиковых нагрузок.Во-вторых, планируется запуск новых поездов, поскольку железнодорожное сообщение является для Крыма ключевым. На данный момент их назначено уже 19, а в прошлом году на этот период было значительно меньше - 13.Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону >>"Это, конечно, далеко еще не решение всех проблем, совместно с РЖД, с оператором Гранд Сервис Экспресс прорабатываются дополнительные возможности, и мы настаиваем на том, чтобы добавилось еще как минимум пять ежедневных поездов из Москвы, потому что Москва все-таки является основным логистическим хабом для нас", - сказал профильный министр.Именно движение в ежедневном режиме позволяет спокойно бронировать путевки, туры и номера в гостиницах, объяснил Волченко. Глубина бронирования тоже напрямую связана с железнодорожной логистикой. Этот вопрос с РЖД также обсуждается. "Там есть некоторые технические проблемы, но мы все-таки надеемся, что глубина бронирования будет такой же, как при авиасообщении, то есть до 200 дней", - добавил чиновник.При этом пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 21 марта сообщила, что из Москвы в Крым запустят два дополнительных поезда уже в конце апреля. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь на данный момент уже открыты.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуПолмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраляАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
https://crimea.ria.ru/20230324/minkurortov-kryma-sezon-budet-neprostym-1127750293.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вадим волченко, туризм в крыму, минкурортов крыма, крымский мост, железные дороги крыма, поезд, крым, новости крыма, гранд сервис экспресс, общество
В Крым запустят дополнительные поезда
Дополнительные поезда и Крымский мост: как в Крыму улучшают логистику
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым.
Сложности в логистике мешают активному бронированию летнего отдыха в Крыму. О том, какие меры принимаются для их устранения, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.
По его словам, прежде всего идет активная работа по устранению пробок на Крымском мосту, которые возникают там во время пиковых нагрузок.
"Сейчас коллеги из других структур работают над тем, чтобы максимально технически усовершенствовать эти процедуры. Упрощать их, конечно, нельзя, потому что все-таки во главе у нас стоит слово "безопасность", - напомнил Волченко. - К началу сезона эти работы завершатся, и пропускная способность досмотровых комплексов должна быть очень серьезно увеличена".
Во-вторых, планируется запуск новых поездов, поскольку железнодорожное сообщение является для Крыма ключевым. На данный момент их назначено уже 19, а в прошлом году на этот период было значительно меньше - 13.
"Это, конечно, далеко еще не решение всех проблем, совместно с РЖД, с оператором Гранд Сервис Экспресс прорабатываются дополнительные возможности, и мы настаиваем на том, чтобы добавилось еще как минимум пять ежедневных поездов из Москвы, потому что Москва все-таки является основным логистическим хабом для нас", - сказал профильный министр.
Именно движение в ежедневном режиме позволяет спокойно бронировать путевки, туры и номера в гостиницах, объяснил Волченко. Глубина бронирования тоже напрямую связана с железнодорожной логистикой. Этот вопрос с РЖД также обсуждается.
"Там есть некоторые технические проблемы, но мы все-таки надеемся, что глубина бронирования будет такой же, как при авиасообщении, то есть до 200 дней", - добавил чиновник.
При этом пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 21 марта сообщила, что из Москвы в Крым запустят два дополнительных поезда уже в конце апреля
. Ранние продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 Москва – Симферополь на данный момент уже открыты.
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