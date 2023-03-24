https://crimea.ria.ru/20230324/aksenov-rasskazal-o-podgotovke-kryma-k-kurortnomu-sezonu-1127745424.html

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону

Крым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T11:26

2023-03-24T11:26

2023-03-24T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Поэтому для поддержки туристической отрасли был предложен ряд мер, которые президент поддержал, проинформировал глава республики."Владимир Владимирович поддержал наше совместное предложение с Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки, аналогичных прошлому году. Речь идет о выплатах МРОТ сотрудникам, если сохраняют рабочие места даже при отсутствии туристов и не увольняют никого из трудового коллектива. На четыре месяца (предусмотрено – ред.) более двух миллиардов рублей, в целом это позволит получить поддержку около 30 тысячам человек", - добавил Аксенов.Также глава Крыма выступил за увеличение глубины бронирования билетов на поезда в Крым. По его мнению, это даст туристам дополнительную возможность для планирования отдыха на полуострове.Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуЧего ждать от курортного сезона в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, транспорт