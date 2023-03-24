https://crimea.ria.ru/20230324/aksenov-rasskazal-o-podgotovke-kryma-k-kurortnomu-sezonu-1127745424.html
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
Крым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T11:26
2023-03-24T11:26
2023-03-24T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Поэтому для поддержки туристической отрасли был предложен ряд мер, которые президент поддержал, проинформировал глава республики."Владимир Владимирович поддержал наше совместное предложение с Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки, аналогичных прошлому году. Речь идет о выплатах МРОТ сотрудникам, если сохраняют рабочие места даже при отсутствии туристов и не увольняют никого из трудового коллектива. На четыре месяца (предусмотрено – ред.) более двух миллиардов рублей, в целом это позволит получить поддержку около 30 тысячам человек", - добавил Аксенов.Также глава Крыма выступил за увеличение глубины бронирования билетов на поезда в Крым. По его мнению, это даст туристам дополнительную возможность для планирования отдыха на полуострове.Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль в Крыму и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуПора менять подход к ценам и гостям: эксперт о рисках турсезона в КрымуЧего ждать от курортного сезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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туризм в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, транспорт
Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
Аксенов: Крым получит 2 миллиарда на поддержку туристической отрасли
11:26 24.03.2023 (обновлено: 11:52 24.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Крым в условиях снижения турпотока, связанного с логистическими сложностями, получит два миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С точки зрения курортного сезона и логистики, конечно, напряженная ситуация. Большая часть пассажиров будет прибывать железнодорожным и автомобильным транспортом по мосту, поэтому досмотр легковых автомобилей, сокращение времени прохождения и повышение качества работы – это одна из основных задач. Поездов добавили, у нас на постоянной основе будет 17 пар из регионов Российской Федерации и пять дополнительных. Конечно, они глобально проблему не снимут. Полтора миллиона перевезенных пассажиров – это для Крыма не решение вопроса", - сказал Аксенов журналистам.
Поэтому для поддержки туристической отрасли был предложен ряд мер, которые президент поддержал, проинформировал глава республики.
"Владимир Владимирович поддержал наше совместное предложение с Минэкономразвития РФ в части выделения мер поддержки, аналогичных прошлому году. Речь идет о выплатах МРОТ сотрудникам, если сохраняют рабочие места даже при отсутствии туристов и не увольняют никого из трудового коллектива. На четыре месяца (предусмотрено – ред.) более двух миллиардов рублей, в целом это позволит получить поддержку около 30 тысячам человек", - добавил Аксенов.
Также глава Крыма выступил за увеличение глубины бронирования билетов на поезда в Крым. По его мнению, это даст туристам дополнительную возможность для планирования отдыха на полуострове.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крымского полуострова призвал министра финансов Антона Силуанова и министра экономики Максима Решетникова поддержать туристическую отрасль
в Крыму и Севастополе.
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