https://crimea.ria.ru/20230313/chego-zhdat-ot-kurortnogo-sezona-v-krymu--1127508487.html

Чего ждать от курортного сезона в Крыму

Чего ждать от курортного сезона в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Чего ждать от курортного сезона в Крыму

К курортному сезону в Крыму исправят большинство недочетов логистики, чтобы туристы могли отдохнуть в регионе. Полуостров ждет удачный туристический сезон, в... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T19:24

2023-03-13T19:24

2023-03-13T19:25

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Тарасенко: Крыму не следует переживать за курортный сезон Тарасенко: Крыму не следует переживать за курортный сезон audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. К курортному сезону в Крыму исправят большинство недочетов логистики, чтобы туристы могли отдохнуть в регионе. Полуостров ждет удачный туристический сезон, в отличие от Турции и Грузии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучит член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Ранее глава РК Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым заявил, что критической ситуации для региональной туротрасли нет. При этом он отметил, что существует определенная напряженность в связи с логистикой перед сезоном.Тарасенко отметил, что туристическая отрасль крайне восприимчива к различным геополитическим событиям. И в туристических Турции и Грузии произошли события, которые, скорее всего, очень негативно отразятся на турпотоке из России."В Турции произошло землетрясение и до сих пор периодически фиксируются повторные толчки. По прогнозам различных научных сообществ, страну может в прямом смысле трясти еще до полугода", – напомнил Тарасенко. В Грузии, которая также является традиционным местом отдыха для россиян, происходят "определенные политические события". Поэтому высока вероятность, что туристического сезона там может и не быть вовсе, предположил эксперт."На фоне всех событий, которые происходят в соседних курортных странах, Крыму не следует переживать за сезон, – продолжил Тарасенко. – Более того, по результатам опыта прошлого года, уже сейчас ведется работа по улучшению логистики. В частности, к сезону будет увеличено число поездов и вагонов в Крым. Это позволит нарастить пассажиропоток до трех миллионов человек за летний сезон".Кроме того, к середине лета должны быть завершены все ремонтные работы на Крымском мосту, что также увеличит транспортную доступность полуострова. При этом необходимо, чтобы все профильные ведомства и министерства сделали все возможное, чтобы туристы не стояли в пробках, подчеркнул Тарасенко.Спикер выразил уверенность, что в ближайшее время в регионе будет проведена необходимая работа над ошибками. Так уже происходило в 2014 году, когда логистика по перевозке пассажиров через паромную переправу была идеально отточена. В пресс-службе РЖД ранее заявили, что летом предоставят скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования детям от 10 до 17 лет включительно, билеты со скидкой поступили в продажу в начале марта. Кроме того, с мая на полуостров начнут ходить десять дополнительных поездов, в том числе из Мурманска и Челябинска.Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сравнил значимость туристической отрасли для полуострова с добычей углеводородов для некоторых регионов России. Крым признан лучшей территорией санаторного и оздоровительного туризма в России по версии Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022. Поддержка туризмаПо результатам прошлого года в регионе отдохнули 6,5 млн гостей, в период новогодних праздников – 177 тысяч, что на 30% ниже показателей 2021 года. Средняя загрузка отелей составила 60%, ряда объектов – более 80%.В феврале министр экономического развития Максим Решетников инициировал увеличение мер поддержки туротрасли с целью увеличения внутреннего турпотока, обновления номерного фонда и инфраструктуры.Крымский бизнес, задействованный в туристической деятельности и смежных отраслях, получил поддержку в размере 1,407 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Также на развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов Крым получит более 350 млн рублей. Из них 15,9 млн рублей направят на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", еще 336 млн рублей – на реконструкцию Евпатории и Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение продаж: каким будет летний сезон в КрымуНовый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в СевастополеВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230310/kriticheskoy-situatsii-dlya-turizma-v-krymu-net-i-ne-budet--aksenov-1127441988.html

https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-plyazh-i-aviasimulyatory-chto-novogo-predlozhat-turistam-v-sevastopole-1127378562.html

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