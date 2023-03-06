Рейтинг@Mail.ru
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-plyazh-i-aviasimulyatory-chto-novogo-predlozhat-turistam-v-sevastopole-1127378562.html
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T19:58
2023-03-06T19:58
туризм
севастополь
туризм в крыму
правительство севастополя
общество
новости крыма
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_e2544f0430cfc82483804f50a3b49d8a.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским тропам и выставки с дополненной реальностью. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.Новые пляжи По ее словам, к маю в городе откроют новый пляж и благоустроят инфраструктуру на уже действующих.При этом на каждом пляже установят дополнительные измерительные приборы, которые в режиме реального времени будут показывать температуру воды. Все можно будет посмотреть в приложении."Речь о реализации уникального для Севастополя проекта "Карта теплой воды" – он один из тех, что выиграл грант правительства", - пояснила Остапенко.Новые развлеченияПо ее словам, к сезону планируется запустить 25 новых инфраструктурных проектов, которые получили правительственные гранты. Они направлены на поддержку детского и историко-патриотического туризма, а также винодельческого и яхтенного.По словам Остапенко, появятся новые экскурсии с дополненной реальностью, на которых можно будет посмотреть, как город выглядел 100 лет назад, а также экскурсии и квесты "По партизанским тропам".В парке "Патриот" откроют дополнительный выставочный центр, тематикой которого станет история летного дела. Здесь даже установят несколько авиасимуляторов, с помощью которых можно будет попробовать себя в роли пилота.Дополнительные экскурсии с выходом в море появятся и в районе 35-й Береговой батареи. А в Балаклавском подземном комплексе откроется новая экспозиция, которая раскроет тему Холодной войны и истории подводных лодок.Для ценителей природы, истории и крымского вина откроются новые туристско-информационные центры на виноградниках, где будут проходить "винные лектории с аудиогидами" и дегустациями.Итоги турсезона 2022По словам Остапенко, туристический сезон по итогам прошлого года демонстрировал достаточно существенный спад туристического потока – порядка 30%. "При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания возросли", – заметила чиновница.На сегодняшний день в реестрах Севастополя числятся 404 субъекта туризма разных направлений, сказала она, а "в федеральных реестрах состоят 22 туроператора, 60 средств размещения и 57 гидов-экскурсоводов, прошедших аттестацию при правительстве".Остапенко отметила, что аттестацию проходят не все экскурсоводы, подавшие заявки. И напомнила, что, согласно закону, с 1 июля 2023 года неаттестованные инструкторы-проводники, экскурсоводы и гиды-переводчики работать с туристами в регионе не смогут.Она отметила, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются меры ответственности, которые будут применяться к тем, кто решит вести деятельность незаконно.По ее словам, комиссия по аттестации проводится ежемесячно. На данный момент уже подано порядка 90 заявлений. Успешно аттестацию прошли 57 специалистов.Она подчеркнула, что Севастополь обсуждает с Республикой Крым возможность проведения совместной аттестации инструкторов-проводников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнениеУченый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230304/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html
https://crimea.ria.ru/20230228/padenie-prodazh-kakim-budet-letniy-sezon-v-krymu-1127241286.html
https://crimea.ria.ru/20230227/v-krymu-podderzhat-dobrosovestnykh-polzovateley-plyazhey-1127231600.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_7cc2c075018746a37b3c65d5f19d4ef1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, туризм в крыму, правительство севастополя, общество, новости крыма, крым курортный
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе

Власти Севастополя рассказали о новых проектах для туристов на сезон 2023

19:58 06.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским тропам и выставки с дополненной реальностью. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

Новые пляжи

По ее словам, к маю в городе откроют новый пляж и благоустроят инфраструктуру на уже действующих.
"Появится полностью новый пляж "Дельфин", это в районе Ласпи. И семь пляжей будут дополнительно оборудованы детскими площадками, летними кинотеатрами и другой инфраструктурой... К 1 мая все проекты уже будут сданы", – заверила Остапенко.
При этом на каждом пляже установят дополнительные измерительные приборы, которые в режиме реального времени будут показывать температуру воды. Все можно будет посмотреть в приложении.
"Речь о реализации уникального для Севастополя проекта "Карта теплой воды" – он один из тех, что выиграл грант правительства", - пояснила Остапенко.
Недострой - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
4 марта, 08:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Экологи против застройщиков: зачем отелям нужен экологический генплан

Новые развлечения

По ее словам, к сезону планируется запустить 25 новых инфраструктурных проектов, которые получили правительственные гранты. Они направлены на поддержку детского и историко-патриотического туризма, а также винодельческого и яхтенного.
По словам Остапенко, появятся новые экскурсии с дополненной реальностью, на которых можно будет посмотреть, как город выглядел 100 лет назад, а также экскурсии и квесты "По партизанским тропам".
В парке "Патриот" откроют дополнительный выставочный центр, тематикой которого станет история летного дела. Здесь даже установят несколько авиасимуляторов, с помощью которых можно будет попробовать себя в роли пилота.
Дополнительные экскурсии с выходом в море появятся и в районе 35-й Береговой батареи. А в Балаклавском подземном комплексе откроется новая экспозиция, которая раскроет тему Холодной войны и истории подводных лодок.
Для ценителей природы, истории и крымского вина откроются новые туристско-информационные центры на виноградниках, где будут проходить "винные лектории с аудиогидами" и дегустациями.
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля, 08:37Радио "Спутник в Крыму"
Падение продаж: каким будет летний сезон в Крыму

Итоги турсезона 2022

По словам Остапенко, туристический сезон по итогам прошлого года демонстрировал достаточно существенный спад туристического потока – порядка 30%. "При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания возросли", – заметила чиновница.
На сегодняшний день в реестрах Севастополя числятся 404 субъекта туризма разных направлений, сказала она, а "в федеральных реестрах состоят 22 туроператора, 60 средств размещения и 57 гидов-экскурсоводов, прошедших аттестацию при правительстве".
Остапенко отметила, что аттестацию проходят не все экскурсоводы, подавшие заявки. И напомнила, что, согласно закону, с 1 июля 2023 года неаттестованные инструкторы-проводники, экскурсоводы и гиды-переводчики работать с туристами в регионе не смогут.
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 14:55
В Крыму поддержат добросовестных пользователей пляжей
Она отметила, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются меры ответственности, которые будут применяться к тем, кто решит вести деятельность незаконно.
По ее словам, комиссия по аттестации проводится ежемесячно. На данный момент уже подано порядка 90 заявлений. Успешно аттестацию прошли 57 специалистов.
"Один момент, который мы сейчас пытаемся решить с минэкономразвития, это чтобы в федеральном реестре отображалось, в каком регионе прошел человек аттестацию и на какой территории он имеет право вести свою деятельность", – заметила Остапенко.
Она подчеркнула, что Севастополь обсуждает с Республикой Крым возможность проведения совместной аттестации инструкторов-проводников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом
Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение
Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
 
ТуризмСевастопольТуризм в КрымуПравительство СевастополяОбществоНовости КрымаКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные новости и заявления дня: 6 марта
21:24Главные новости Крыма: 6 марта
20:54Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом
20:46"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*
20:33В Крыму внедорожник сбил пешехода в наушниках
19:58Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
19:35Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
19:04Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
18:47Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России
18:41Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе
18:12Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий
17:58Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области
17:35В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры
17:07Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе
16:32В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса
15:47ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
15:34Российские войска уничтожили военную технику из США
15:22Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе
14:58Авиация России в воздушном бою сбила украинский Су-27
14:43Наступление российских сил и разгром ВСУ под Донецком – сводка Минобороны
Лента новостейМолния