https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-plyazh-i-aviasimulyatory-chto-novogo-predlozhat-turistam-v-sevastopole-1127378562.html
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T19:58
2023-03-06T19:58
2023-03-06T19:58
туризм
севастополь
туризм в крыму
правительство севастополя
общество
новости крыма
крым курортный
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским тропам и выставки с дополненной реальностью. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.Новые пляжи По ее словам, к маю в городе откроют новый пляж и благоустроят инфраструктуру на уже действующих.При этом на каждом пляже установят дополнительные измерительные приборы, которые в режиме реального времени будут показывать температуру воды. Все можно будет посмотреть в приложении."Речь о реализации уникального для Севастополя проекта "Карта теплой воды" – он один из тех, что выиграл грант правительства", - пояснила Остапенко.Новые развлеченияПо ее словам, к сезону планируется запустить 25 новых инфраструктурных проектов, которые получили правительственные гранты. Они направлены на поддержку детского и историко-патриотического туризма, а также винодельческого и яхтенного.По словам Остапенко, появятся новые экскурсии с дополненной реальностью, на которых можно будет посмотреть, как город выглядел 100 лет назад, а также экскурсии и квесты "По партизанским тропам".В парке "Патриот" откроют дополнительный выставочный центр, тематикой которого станет история летного дела. Здесь даже установят несколько авиасимуляторов, с помощью которых можно будет попробовать себя в роли пилота.Дополнительные экскурсии с выходом в море появятся и в районе 35-й Береговой батареи. А в Балаклавском подземном комплексе откроется новая экспозиция, которая раскроет тему Холодной войны и истории подводных лодок.Для ценителей природы, истории и крымского вина откроются новые туристско-информационные центры на виноградниках, где будут проходить "винные лектории с аудиогидами" и дегустациями.Итоги турсезона 2022По словам Остапенко, туристический сезон по итогам прошлого года демонстрировал достаточно существенный спад туристического потока – порядка 30%. "При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания возросли", – заметила чиновница.На сегодняшний день в реестрах Севастополя числятся 404 субъекта туризма разных направлений, сказала она, а "в федеральных реестрах состоят 22 туроператора, 60 средств размещения и 57 гидов-экскурсоводов, прошедших аттестацию при правительстве".Остапенко отметила, что аттестацию проходят не все экскурсоводы, подавшие заявки. И напомнила, что, согласно закону, с 1 июля 2023 года неаттестованные инструкторы-проводники, экскурсоводы и гиды-переводчики работать с туристами в регионе не смогут.Она отметила, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются меры ответственности, которые будут применяться к тем, кто решит вести деятельность незаконно.По ее словам, комиссия по аттестации проводится ежемесячно. На данный момент уже подано порядка 90 заявлений. Успешно аттестацию прошли 57 специалистов.Она подчеркнула, что Севастополь обсуждает с Республикой Крым возможность проведения совместной аттестации инструкторов-проводников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнениеУченый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
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севастополь, туризм в крыму, правительство севастополя, общество, новости крыма, крым курортный
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским тропам и выставки с дополненной реальностью. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.
Новые пляжи
По ее словам, к маю в городе откроют новый пляж и благоустроят инфраструктуру на уже действующих.
"Появится полностью новый пляж "Дельфин", это в районе Ласпи. И семь пляжей будут дополнительно оборудованы детскими площадками, летними кинотеатрами и другой инфраструктурой... К 1 мая все проекты уже будут сданы", – заверила Остапенко.
При этом на каждом пляже установят дополнительные измерительные приборы, которые в режиме реального времени будут показывать температуру воды. Все можно будет посмотреть в приложении.
"Речь о реализации уникального для Севастополя проекта "Карта теплой воды" – он один из тех, что выиграл грант правительства", - пояснила Остапенко.
Новые развлечения
По ее словам, к сезону планируется запустить 25 новых инфраструктурных проектов, которые получили правительственные гранты. Они направлены на поддержку детского и историко-патриотического туризма, а также винодельческого и яхтенного.
По словам Остапенко, появятся новые экскурсии с дополненной реальностью, на которых можно будет посмотреть, как город выглядел 100 лет назад, а также экскурсии и квесты "По партизанским тропам".
В парке "Патриот" откроют дополнительный выставочный центр, тематикой которого станет история летного дела. Здесь даже установят несколько авиасимуляторов, с помощью которых можно будет попробовать себя в роли пилота.
Дополнительные экскурсии с выходом в море появятся и в районе 35-й Береговой батареи. А в Балаклавском подземном комплексе откроется новая экспозиция, которая раскроет тему Холодной войны и истории подводных лодок.
Для ценителей природы, истории и крымского вина откроются новые туристско-информационные центры на виноградниках, где будут проходить "винные лектории с аудиогидами" и дегустациями.
Итоги турсезона 2022
По словам Остапенко, туристический сезон по итогам прошлого года демонстрировал достаточно существенный спад туристического потока – порядка 30%. "При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания возросли", – заметила чиновница.
На сегодняшний день в реестрах Севастополя числятся 404 субъекта туризма разных направлений, сказала она, а "в федеральных реестрах состоят 22 туроператора, 60 средств размещения и 57 гидов-экскурсоводов, прошедших аттестацию при правительстве".
Остапенко отметила, что аттестацию проходят не все экскурсоводы, подавшие заявки. И напомнила, что, согласно закону, с 1 июля 2023 года неаттестованные инструкторы-проводники, экскурсоводы и гиды-переводчики работать с туристами в регионе не смогут
.
Она отметила, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются меры ответственности, которые будут применяться к тем, кто решит вести деятельность незаконно.
По ее словам, комиссия по аттестации проводится ежемесячно. На данный момент уже подано порядка 90 заявлений. Успешно аттестацию прошли 57 специалистов.
"Один момент, который мы сейчас пытаемся решить с минэкономразвития, это чтобы в федеральном реестре отображалось, в каком регионе прошел человек аттестацию и на какой территории он имеет право вести свою деятельность", – заметила Остапенко.
Она подчеркнула, что Севастополь обсуждает с Республикой Крым возможность проведения совместной аттестации инструкторов-проводников.
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