https://crimea.ria.ru/20230306/novyy-plyazh-i-aviasimulyatory-chto-novogo-predlozhat-turistam-v-sevastopole-1127378562.html

Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе

Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе

В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T19:58

2023-03-06T19:58

2023-03-06T19:58

туризм

севастополь

туризм в крыму

правительство севастополя

общество

новости крыма

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_e2544f0430cfc82483804f50a3b49d8a.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В туристическом сезоне 2023 в Севастополе откроют новый загородный пляж, запустят приложение "Карта теплой воды", а также подготовят экскурсии по партизанским тропам и выставки с дополненной реальностью. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.Новые пляжи По ее словам, к маю в городе откроют новый пляж и благоустроят инфраструктуру на уже действующих.При этом на каждом пляже установят дополнительные измерительные приборы, которые в режиме реального времени будут показывать температуру воды. Все можно будет посмотреть в приложении."Речь о реализации уникального для Севастополя проекта "Карта теплой воды" – он один из тех, что выиграл грант правительства", - пояснила Остапенко.Новые развлеченияПо ее словам, к сезону планируется запустить 25 новых инфраструктурных проектов, которые получили правительственные гранты. Они направлены на поддержку детского и историко-патриотического туризма, а также винодельческого и яхтенного.По словам Остапенко, появятся новые экскурсии с дополненной реальностью, на которых можно будет посмотреть, как город выглядел 100 лет назад, а также экскурсии и квесты "По партизанским тропам".В парке "Патриот" откроют дополнительный выставочный центр, тематикой которого станет история летного дела. Здесь даже установят несколько авиасимуляторов, с помощью которых можно будет попробовать себя в роли пилота.Дополнительные экскурсии с выходом в море появятся и в районе 35-й Береговой батареи. А в Балаклавском подземном комплексе откроется новая экспозиция, которая раскроет тему Холодной войны и истории подводных лодок.Для ценителей природы, истории и крымского вина откроются новые туристско-информационные центры на виноградниках, где будут проходить "винные лектории с аудиогидами" и дегустациями.Итоги турсезона 2022По словам Остапенко, туристический сезон по итогам прошлого года демонстрировал достаточно существенный спад туристического потока – порядка 30%. "При этом объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий общественного питания возросли", – заметила чиновница.На сегодняшний день в реестрах Севастополя числятся 404 субъекта туризма разных направлений, сказала она, а "в федеральных реестрах состоят 22 туроператора, 60 средств размещения и 57 гидов-экскурсоводов, прошедших аттестацию при правительстве".Остапенко отметила, что аттестацию проходят не все экскурсоводы, подавшие заявки. И напомнила, что, согласно закону, с 1 июля 2023 года неаттестованные инструкторы-проводники, экскурсоводы и гиды-переводчики работать с туристами в регионе не смогут.Она отметила, что сейчас на федеральном уровне прорабатываются меры ответственности, которые будут применяться к тем, кто решит вести деятельность незаконно.По ее словам, комиссия по аттестации проводится ежемесячно. На данный момент уже подано порядка 90 заявлений. Успешно аттестацию прошли 57 специалистов.Она подчеркнула, что Севастополь обсуждает с Республикой Крым возможность проведения совместной аттестации инструкторов-проводников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКаким должен быть настоящий экскурсовод – мнениеУченый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230304/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html

https://crimea.ria.ru/20230228/padenie-prodazh-kakim-budet-letniy-sezon-v-krymu-1127241286.html

https://crimea.ria.ru/20230227/v-krymu-podderzhat-dobrosovestnykh-polzovateley-plyazhey-1127231600.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, туризм в крыму, правительство севастополя, общество, новости крыма, крым курортный