https://crimea.ria.ru/20230113/krym-lidiruet-po-chislu-attestovannykh-ekskursovodov-1126382765.html

Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов

Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов

Крым вышел в лидеры среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T19:07

2023-01-13T19:07

2023-01-13T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского министерства курортов и туризма, всего за прошлый год свой профессионализм подтвердили 120 представителей профессии. По данным министерства, к следующему "высокому" курортному сезону аттестацию пройдут еще 1,5 тысячи специалистов, которым предстоит сопровождать гостей региона на туристических маршрутах:Желающим аттестоваться по профессии предлагают подавать заявление через "Госуслуги", а затем подтверждать свои знания на тестировании и практических заданиях перед аттестационной комиссией.Ранее сообщалось, что в следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов.Читайте РИА Новости Крым:Гидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводовВ союзе туриндустрии предупредили о рисках "дикого" отдыхаПересекая Крымский мост: что встречает туриста первым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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