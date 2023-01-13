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Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов
Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов
Крым вышел в лидеры среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T19:07
2023-01-13T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского министерства курортов и туризма, всего за прошлый год свой профессионализм подтвердили 120 представителей профессии. По данным министерства, к следующему "высокому" курортному сезону аттестацию пройдут еще 1,5 тысячи специалистов, которым предстоит сопровождать гостей региона на туристических маршрутах:Желающим аттестоваться по профессии предлагают подавать заявление через "Госуслуги", а затем подтверждать свои знания на тестировании и практических заданиях перед аттестационной комиссией.Ранее сообщалось, что в следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов.Читайте РИА Новости Крым:Гидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводовВ союзе туриндустрии предупредили о рисках "дикого" отдыхаПересекая Крымский мост: что встречает туриста первым
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Крым лидирует по числу аттестованных экскурсоводов

Показывать туристам красоты Крыма будут аттестованные гиды

19:07 13.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Чернов / Перейти в фотобанкМраморную пещеру удалось уберечь от разграбления
Мраморную пещеру удалось уберечь от разграбления - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Виктор Чернов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Как сообщает пресс-служба республиканского министерства курортов и туризма, всего за прошлый год свой профессионализм подтвердили 120 представителей профессии.
По данным министерства, к следующему "высокому" курортному сезону аттестацию пройдут еще 1,5 тысячи специалистов, которым предстоит сопровождать гостей региона на туристических маршрутах:
"Обязательной аттестация станет с 1 июля 2023 года, что, несомненно, повысит качество оказываемых услуг. С 1 сентября идет активный процесс прохождения экзаменационных процедур. Более 1500 экскурсоводов должны получить бейджи к лету следующего года", - цитирует пресс-служба профильного министра Вадима Волченко.
Желающим аттестоваться по профессии предлагают подавать заявление через "Госуслуги", а затем подтверждать свои знания на тестировании и практических заданиях перед аттестационной комиссией.
Ранее сообщалось, что в следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов.
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