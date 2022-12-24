https://crimea.ria.ru/20221224/oteli-i-gidy-komu-zapretyat-rabotat-v-krymu-v-novom-sezone-1126101151.html

Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне

Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне

В следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T08:02

2022-12-24T08:02

2022-12-24T08:02

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны с 1 января 2022 года. Категории звездности необходимы, чтобы гость еще на этапе выбора мог определить уровень комфорта, который он получит в конкретной гостинице.Министр подчеркнул, что на протяжении последних лет в регионе ведется активная работа по увеличению номерного фонда как за счет реконструкции уже существующих, так и за счет создания новых объектов. В частности, в этом году построили 11 новых модульных легковозводимых отелей. Некоторые из них уже открылись и готовы принять гостей.Кроме того, благодаря допуску к сопровождению групп только аккредитованных гидов, в Крыму повысится уровень экскурсионного обслуживания, уверен министр. Аттестация стартовала 1 сентября."Аттестацию должны пройти около 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-проводников. На данный момент процедуру прошли 110 экскурсоводов и три переводчика (немецкий и английский языки)", – сказал Волченко. Самыми активными регионами стали: Симферополь – 36 экскурсоводов, Ялта – 19, Керчь – 12 и Алушта – 11 гидов.Министр подчеркнул, что аккредитацию необходимо пройти до 1 июля. После этой даты неаттестованные экскурсоводы не смогут продолжать работу.Ранее глава минкурортов и туризма Крыма заявил, что по данным на 1 декабря в регионе отдохнуло более 6,3 миллиона гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеЩепки летят: экологи против отелей в лесах КрымаКак появление модульных отелей скажется на туризме в России

https://crimea.ria.ru/20211206/gidom-budu-eksperty-podderzhali-shtrafy-dlya-negramotnykh-ekskursovodov-1121640686.html

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