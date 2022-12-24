Рейтинг@Mail.ru
Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221224/oteli-i-gidy-komu-zapretyat-rabotat-v-krymu-v-novom-sezone-1126101151.html
Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне
Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне
В следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T08:02
2022-12-24T08:02
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
общество
вадим волченко
новости крыма
минтуризма крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/88/1113648850_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_fba3b0b49bc9abe695a72f51c35182e1.jpg
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны с 1 января 2022 года. Категории звездности необходимы, чтобы гость еще на этапе выбора мог определить уровень комфорта, который он получит в конкретной гостинице.Министр подчеркнул, что на протяжении последних лет в регионе ведется активная работа по увеличению номерного фонда как за счет реконструкции уже существующих, так и за счет создания новых объектов. В частности, в этом году построили 11 новых модульных легковозводимых отелей. Некоторые из них уже открылись и готовы принять гостей.Кроме того, благодаря допуску к сопровождению групп только аккредитованных гидов, в Крыму повысится уровень экскурсионного обслуживания, уверен министр. Аттестация стартовала 1 сентября."Аттестацию должны пройти около 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-проводников. На данный момент процедуру прошли 110 экскурсоводов и три переводчика (немецкий и английский языки)", – сказал Волченко. Самыми активными регионами стали: Симферополь – 36 экскурсоводов, Ялта – 19, Керчь – 12 и Алушта – 11 гидов.Министр подчеркнул, что аккредитацию необходимо пройти до 1 июля. После этой даты неаттестованные экскурсоводы не смогут продолжать работу.Ранее глава минкурортов и туризма Крыма заявил, что по данным на 1 декабря в регионе отдохнуло более 6,3 миллиона гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеЩепки летят: экологи против отелей в лесах КрымаКак появление модульных отелей скажется на туризме в России
https://crimea.ria.ru/20211206/gidom-budu-eksperty-podderzhali-shtrafy-dlya-negramotnykh-ekskursovodov-1121640686.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111364/88/1113648850_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_337790896154636c1c8728521646a5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, общество, вадим волченко, новости крыма, минтуризма крыма
Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне

В Крыму в 2023 году запретят работать гидам-"самоучкам" и неклассифицированным отелям

08:02 24.12.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму не смогут работать отели, которые не прошли классификацию. Также с 1 июля вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Прохождение классификации стало обязательным для всех гостиниц страны с 1 января 2022 года. Категории звездности необходимы, чтобы гость еще на этапе выбора мог определить уровень комфорта, который он получит в конкретной гостинице.

"В Крыму очень большое количество отелей прошли классификацию на 3, 4 и 5 звезд", – сказал Волченко. И добавил, что не прошедшие процедуру средства размещения более не смогут работать на полуострове.

Туристы в Балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 07:01Туризм
Гидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводов
Министр подчеркнул, что на протяжении последних лет в регионе ведется активная работа по увеличению номерного фонда как за счет реконструкции уже существующих, так и за счет создания новых объектов. В частности, в этом году построили 11 новых модульных легковозводимых отелей. Некоторые из них уже открылись и готовы принять гостей.
Кроме того, благодаря допуску к сопровождению групп только аккредитованных гидов, в Крыму повысится уровень экскурсионного обслуживания, уверен министр. Аттестация стартовала 1 сентября.
"Аттестацию должны пройти около 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-проводников. На данный момент процедуру прошли 110 экскурсоводов и три переводчика (немецкий и английский языки)", – сказал Волченко. Самыми активными регионами стали: Симферополь – 36 экскурсоводов, Ялта – 19, Керчь – 12 и Алушта – 11 гидов.
Министр подчеркнул, что аккредитацию необходимо пройти до 1 июля. После этой даты неаттестованные экскурсоводы не смогут продолжать работу.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
08:02
Ранее глава минкурортов и туризма Крыма заявил, что по данным на 1 декабря в регионе отдохнуло более 6,3 миллиона гостей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе
Щепки летят: экологи против отелей в лесах Крыма
Как появление модульных отелей скажется на туризме в России
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымТуризм в КрымуОбществоВадим ВолченкоНовости КрымаМинтуризма Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
09:01Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году
08:31Как создать недорогой новогодний образ
08:02Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне
07:1420 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово
03:33Эксперт назвала главные политические итоги 2022 года для России и Крыма
00:01Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
21:59Главные новости Крыма: 23 декабря
21:18Главные события и заявления дня: 23 декабря
20:20Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
19:01Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
18:17Какой будет погода в Крыму на выходных
17:31Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря
17:21Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО
17:12Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
16:09Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
15:46Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
15:36Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
15:25Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
Лента новостейМолния