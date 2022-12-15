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Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Туризм
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Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму
Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму
В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T14:57
2022-12-15T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. По словам Волченко, многие крымские отели демонстрируют сейчас бронирование на уровне 70% и выше."Большое количество отдыхающих, которые приезжают к нам из-за пределов Крыма, показывают, что он интересен не только в рейтингах, в которых входит в первую тройку, но и благодаря реальным бронированиям", — резюмировал министр. При этом, по его мнению, основной проблемой остается логистика, многие проблемы решаются, но в следующем году нужно будет большее внимание уделять железнодорожному сообщению и более простому прохождению транспортного перехода.Таким образом, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения. Больше всего изменения коснулись мелкого и среднего бизнеса. По оценкам президента туристического альянса Крыма Андрея Пылова, организованный туризм сократился почти на 50%. Врио главы Евпатории Александр Лоскутов добавил, что продолжительность пребывания гостей снизилась с 21 до 14 дней. Примерно половина гостей прибыли железной дорогой, еще около 40% — самостоятельно на авто, остальные — на автобусах.
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, новости крыма, новости, общество, крым курортный
Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму

В Крыму подвели итоги туристического сезона 2022 года

14:57 15.12.2022 (обновлено: 16:28 15.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
"Крымский туристический бизнес сталкивался со всеми возможными испытаниями: и с водной блокадой, и с энергетической блокадой, и с пандемией. Выстоял он и в этом году. Мы понимаем, что падение туристического потока составило порядка 25-30%", — заявил он и добавил, что впереди еще новогодние праздники, и прогнозы неплохие.
По словам Волченко, многие крымские отели демонстрируют сейчас бронирование на уровне 70% и выше.
"Большое количество отдыхающих, которые приезжают к нам из-за пределов Крыма, показывают, что он интересен не только в рейтингах, в которых входит в первую тройку, но и благодаря реальным бронированиям", — резюмировал министр.
При этом, по его мнению, основной проблемой остается логистика, многие проблемы решаются, но в следующем году нужно будет большее внимание уделять железнодорожному сообщению и более простому прохождению транспортного перехода.
Таким образом, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения.
Больше всего изменения коснулись мелкого и среднего бизнеса. По оценкам президента туристического альянса Крыма Андрея Пылова, организованный туризм сократился почти на 50%.
Врио главы Евпатории Александр Лоскутов добавил, что продолжительность пребывания гостей снизилась с 21 до 14 дней. Примерно половина гостей прибыли железной дорогой, еще около 40% — самостоятельно на авто, остальные — на автобусах.
 
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