https://crimea.ria.ru/20221215/itogi-vysokogo-turisticheskogo-sezona-2022-podveli-v-krymu-1125909803.html

Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму

Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Итоги туристического сезона-2022 подвели в Крыму

В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T14:57

2022-12-15T14:57

2022-12-15T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей. Такие данные в ходе круглого стола в Алуште озвучил министр курортов и туризма Вадим Волченко. По словам Волченко, многие крымские отели демонстрируют сейчас бронирование на уровне 70% и выше."Большое количество отдыхающих, которые приезжают к нам из-за пределов Крыма, показывают, что он интересен не только в рейтингах, в которых входит в первую тройку, но и благодаря реальным бронированиям", — резюмировал министр. При этом, по его мнению, основной проблемой остается логистика, многие проблемы решаются, но в следующем году нужно будет большее внимание уделять железнодорожному сообщению и более простому прохождению транспортного перехода.Таким образом, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения. Больше всего изменения коснулись мелкого и среднего бизнеса. По оценкам президента туристического альянса Крыма Андрея Пылова, организованный туризм сократился почти на 50%. Врио главы Евпатории Александр Лоскутов добавил, что продолжительность пребывания гостей снизилась с 21 до 14 дней. Примерно половина гостей прибыли железной дорогой, еще около 40% — самостоятельно на авто, остальные — на автобусах.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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