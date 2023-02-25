https://crimea.ria.ru/20230225/bolshe-chem-puteshestvie-kogda-poezdki-po-rossii-so-smyslom-1127195034.html

"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом

"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом - РИА Новости Крым, 25.02.2023

"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом

Путешествия по России могут стать инструментом воспитания и знакомства молодежи со своей страной и ее возможностями. В этом уверены те, кто собрался в Крыму на... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T15:47

2023-02-25T15:47

2023-02-25T15:47

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СУДАК, 25 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Путешествия по России могут стать инструментом воспитания и знакомства молодежи со своей страной и ее возможностями. В этом уверены те, кто собрался в Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом". Здесь состоялась стратегическая сессия по созданию экосистемы развивающего молодежного туризма "Больше, чем путешествие". В течение четырех дней заезда эксперты со всей страны обсуждали качество и перспективы развития молодежного туризма в России. Все для того, чтобы больше представителей молодежи путешествовали по нашей стране со смыслом.Страна создает возможности"В России сегодня больше 40 миллионов молодых людей. Но все же молодежный туризм у нас развит не так хорошо, как он мог бы работать", - отмечает советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.В мастерских Академии "Меганом" эксперты туротрасли проектировали экосистему молодежного туризма, собирали и систематизировали все лучшие программы по молодежному туризму, которые работают в стране."Важно, чтобы молодые люди, путешествуя по России, наполнялись смыслами, понимали возможности, которые им создает страна, и могли потом самореализоваться", - обозначил он.Одна из целей проекта – развитие патриотического туризма. Макаров убежден: для того, чтобы привить молодежи любовь к Родине, не обязательно водить экскурсии по местам боевой славы.По его словам, запрос на патриотизм у молодой аудитории есть. "Ребята хотят не просто ездить, а узнавать, чем интересны те или иные локации", "как и почему человек, который ассоциируется с этим местом, добился когда-то такой славы и признания".Большие шагиПо данным гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Ивана Шулюпина, за два года работы было организовано свыше 90 тысяч путешествий для российской молодежи, в программе приняли участие более пяти тысяч ребят из новых регионов страны. Общее количество желающих превышало несколько сотен тысяч человек.Проект "Больше, чем путешествие" направлен на популяризацию развивающих путешествий для молодых людей. Участниками поездок могут стать победители проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание"."В прошлом году было принято решение о трансформации этой программы в большую экосистему молодежного туризма, сделать ее более доступной для молодежи, чтобы путешествия помогали им узнавать родной край, страну, находить работу, знакомиться с новыми людьми, чувствовать страну, влюбляться в страну. И вот здесь мы как раз думаем о том, какие программы и проекты могут быть объединены в эту экосистему, как регионы могут включиться, как сами ребята могут повлиять на это. Общий концепт у нас уже собран, сделан огромный шаг по развитию молодежного туризма в России", - заключил Иван Шулюпин.Формально молодежный туризм ничем не отличается от "взрослого", но в концепции "Больше, чем путешествие" есть основа: каждый тур должен быть развивающим. Кроме обычной экскурсии есть еще обучение, когда ребята чему-то учатся в поездке, что-то делают своими руками для той территории, куда они приехали. "Молодежные путешествия – это путешествия созидающие".По словам Шулюпина, если говорить про туризм как про экономику, то не каждый регион в нашей стране может быть туристическим, но если о туризме как о воспитании, как о знакомстве со своей страной, – то в каждом регионе можно найти то, что останется в сердце.Мы ищем партнеров"На мастерских мы формируем туристический продукт, который связан с большим количеством партнеров. Турбизнес пока не очень понимает, как работать с неочевидным объектами показа. Например, они никогда не работали с научными лабораториями. А те, в свою очередь, никогда не понимали, что они могут заниматься экскурсиями. Да еще и зарабатывать на этом", - рассказывает замгендиректора АНО "Больше, чем путешествия" Станислав Киреев.В качестве примера он приводит Севастопольский государственный университет, где для студентов оборудован тематический центр, есть батискафы с помощью которых можно изучать подводный мир Черного моря. Киреев убежден, что ученые могут делиться своими знаниями не только со студентами своего вуза, но и со всеми желающими, в рамках турпотока.Важно, чтобы даже в экскурсии на красивый природный объект были вписаны смыслы, знания, история."Вот почему Генуэзская крепость – один из самых посещаемых объектов в Крыму? Потому что это не просто видовые места, здесь есть еще и историческое дополнение, такая экскурсия несет образовательную нагрузку, расширят кругозор", - поясняет Киреев.Кроме того, молодежь готова к туризму не как к отдыху, но как к смене деятельности. У молодого туриста нет каких-то высоких требований к уровню комфорта. Но есть запрос на сопричастность, дружбу и взаимодействие. Даже сбор картошки может быть интересным. В том числе, и с финансовой точки зрения, считает Киреев.Кстати, министерство курортов Крыма также намерено наладить взаимодействие с АНО "Больше, чем путешествие"."В прошлом году на полуострове был разработан проект Большая Крымская тропа и некоторые маршруты, которые рассматриваются на "Меганоме", входят в наш проект. И есть возможность уже в самое ближайшее время наладить практические варианты взаимодействия в том числе и по тем идеям, которые предлагает молодежь", - заявил профильный министр Вадим Волченко."Молодежный островок" из ЛНРВ Судак на стратегическую сессию "Больше, чем путешествие" приехали и ребята из новых регионов России. Одним из тех, кто участвует в проектировании, стал 19-летний студент Луганского государственного аграрного университета Эдуард Сумской."О "Больше, чем путешествии" узнал в своем вузе. Позже поехали в Ростов, где нас познакомили с проектной деятельностью и показали интересные городские локации. Проект, который я защитил, оказался интересен, в нем увидели потенциал. И мне предложили приехать сюда, на "Меганом". Проект направлен на развитие инфраструктуры, называется "Молодежный островок", - рассказывает участник.По его словам, в проекте поднимается вопрос нехватки мест для культурного времяпрепровождения молодежи, для возможности показать себя."Идея проекта – создавать площадки для молодых людей, где они могли бы научиться чему-то новому, самореализоваться, да и просто хорошо провести время. Думаю, всем бы зашла идея с киновечерами и тематическими лекциями", - считает Эдуард.Он убежден, что молодежь нуждается в локациях, где им рады, где им комфортно и можно получать дополнительную информацию о соцпроектах."Благодаря арт-кластеру подчеркнул для себя очень много нового. Проект подарил незабываемые эмоции, огромный опыт и много новых и полезных знакомств как для меня, так и для моей республики", - говорит студент.Россию он называет страной возможностей и хотел бы "показать, на что способна молодежь ЛНР и ДНР".В рамках информационного партнерства с арт-кластером "Таврида" на закрытии сессии АНО "Больше, чем путешествие" на территории кластера работала выездная студия радио "Спутник в Крыму".Академия творческих индустрий "Меганом" – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия – ключевой проект арт-кластера "Таврида", который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Официальное открытие Академии состоится в мае. Летом 2023 года планируется запуск программ дополнительного профессионального образования."Таврида.АРТ" – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Организатор – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За восемь лет проект трансформировался в единый арт-кластер.Программа развития туризма "Больше, чем путешествие" создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Больше, чем путешествие", АНО "Россия – страна возможностей" и Российское общество "Знание". Более 50 тысяч молодых людей со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет.Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества "Знание" и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.Поездки в формате "Больше, чем путешествие" доступны для участников конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округи, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь"Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"Символику "Движения первых" создадут в Крыму

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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