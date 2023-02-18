https://crimea.ria.ru/20230218/kak-molodezh-sozdaet-novye-smysly-dlya-rossii-i-kryma-na-tavridaart-1127069453.html

Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.Арт"

Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.Арт" - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.Арт"

- Сначала подумайте, как вы эти разноцветные ленты будете использовать, что это может быть — бант, ручки на сумке, шнурки? - задает вопрос улыбчивый молодой... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T17:55

2023-02-18T17:55

2023-02-18T17:58

эксклюзивы риа новости крым

крым

арт-кластер "таврида"

общество

культура

авторы

судак

движение первых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/12/1127069084_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_8cffcf2b6e32934de924debb5d4e0685.jpg.webp

- Сначала подумайте, как вы эти разноцветные ленты будете использовать, что это может быть — бант, ручки на сумке, шнурки? - задает вопрос улыбчивый молодой мужчина. - И одновременно думайте над цветом. Эти задачи надо решать параллельно.Перед ним полукругом сидят девчонки и мальчишки-старшеклассники. Яркие пайты, кроссовки, шоперы — типичная современная молодежь. Слушают, задумываются, устраивают брейн-шторм и в итоге приходят к коллективному решению. Оно для них очень важно. Ведь как известно, встречают по одежке, а в этой аудитории рождается то, как будет выглядеть и по какими внешним приметам узнают ребят, входящих в российское движение детей и молодежи "Движение первых".Смыслы и их воплощение в арт-кластере "Таврида"Здесь, в новехоньких зданиях Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком 60 человек со всей России в течение нескольких дней разрабатывают основу фирменного стиля движения. То есть, определяют и смыслы, и формы их выражения. Что особенно ценно — делают это сами для себя, а не взрослые спускают им указания сверху.Безусловно, взрослые помогают. Но не вмешиваются в концепции. Вот, к примеру, тот же приятный молодой человек – это Максим Крылов из Иваново, российский дизайнер и резидент арт-кластера "Таврида". Здесь он не впервые, но весьма впечатлен образовательным комплексом, который всего за год при помощи строителей Минобороны России появился на холмах у моря."Смотрю и просто в восторге от того, насколько здесь все красиво. Это меня настолько вдохновляет! Я сам как ребенок хожу и удивляюсь: сколько всего настроили!" - улыбается Максим.В школьников и студентов, которые приехали сюда учиться, он за несколько часов совместной работы, успел очень сильно зауважать. Уверен — молодежь в России отличная!"Мне кажется, поколения всегда одинаковые, и везде есть люди и хорошие, и посредственные. Здесь – лучшие из лучших. "Движение Первых" – они на самом деле первые: самые первые приехали на эту площадку и выделились по полной программе. В полном соответствии с их направлением, их названием".Отличница София Шанова из Москвы девчонка яркая. Активная, задорная. Сразу видно – лидер. Надеется, что за два дня обучающего интенсива ребята придумают что-то "суперское и гениальное". И про свое далекое будущее знает уже точно, и движется к нему четко намеченным курсом:Так куда же двигаются в Движении и, главное, зачем?Кто такие "Движение Первых"Заместитель председателя правления РДДМ по коммуникациям Анна Старкова соглашается, что название "Движение Первых" — это смысловой отсыл в первому космонавту Гагарину. Кстати, именно дети выбирали название своей новой организации, среди вариантов которого было и "Движение имени Гагарина".Дети движение создают, все в нем придумывают, задают цели. А взрослые им только помогают.Особых критериев, тестов, экзаменов и проверок для того, чтобы влиться в Движение нет. Нужно всего лишь захотеть стать Первым."Наши ребята готовы придумывать, креативить. Наше Движение рассчитано не только на тех, кто настроен быть лидерами, оно – для всех. Для этого у нашей работы есть 12 направлений начиная от истории и заканчивая наукой и технологиями. Важно, чтобы каждый ребенок нашел свой интерес и не думал, что сможет быть в "Движении Первых" только если он отличник в математике или физике. "Движение Первых" открыто для всех, кто хочет найти себя и превратить свою безынициативность в инициативность".Для того, чтобы стать участником Движения надо просто зарегистрироваться на сайте Движение первых.рф. А чтобы принимать участие в мероприятиях и конкурсах, нужно следить за новостями в группах "Вконтакте" и Telegram. Уже четко оговорено, что на базе Академии творческих индустрий "Меганом" откроется первичное отделение Движения, которых по всей России уже более семи тысяч."Надеемся, что площадка "Таврида.Арт" будет нашей постоянной, где ребята будут заниматься творческими профессиями. Ведь в детстве очень важны хорошие друзья, объединяющая идея и возможность что-то придумать и реализовывать идеи, собираясь вместе", - говорит Старкова.Большая стройкаПока в одних новых современных аудиториях мальчишки и девчонки погружаются в процесс разработки визуальной и креативной концепции отделений Первых, в творческих спорах и муках разрабатывают дизайн-макеты сувенирки, в других пока еще идет ремонт. По территории шустро ездят желтые экскаваторы. И море, пока еще по-зимнему холодное, шумит прямо под окнами. Пейзажи — великолепные: с одной стороны таинственный мыс Меганом, с другой — мыс Алчак, за которым раскинулся средневековый древний Судак.Трудно поверить, что год назад здесь не было всех этих современных зданий летящей легкой архитектуры, и работы еще идут. К лету, говорят в администрации Академии, образовательный городок уже сможет принять 250 человек, а когда достроят до конца — полторы тысячи.Для творческой молодежи предусматривают участие в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных образовательных программах. Юноши и девушки будут жить и учиться за государственный счет здесь. Современные гостиничные номера, творческие мастерские, трехразовое питание, полезные развлечения в виде концертов и кино... Никакого алкоголя. А летом еще и пляжный отдых. Но только в свободное от учебы время.В ответ на такие шикарные условия от молодых ждут реальную прокачку профессиональных творческих компетенций: в итоге обучающиеся должны выходить из Академии конкурентоспособными специалистами с реальными кейсами в портфолио.Уже этим летом в Академии планируется запуск программ по подготовке специалистов следующих в музыкальном и театральном менеджменте, исполнительском искусстве, индустрии моды и современных дизайн-решениях, кино и анимации, медиа и диджитал, архитектуре и дизайне.Пляж, море, творчество и туризм для всехА как же море, которое пока за забором? В администрации "Таврида.Арт" уверяют: море будет! И набережная, и пляж. И не только для "академиков" и их наставников, но и для всех, кто захочет. Также в этих местах планируют обустроить набережную, облагородить прибрежную зону, открытую для местных жителей и туристов. Так что приехать сюда погулять и искупаться сможет любой, прибрежная линия, согласно закону, огорожена не будет. Работы уже активно ведутся.А еще здесь будет парк. Подводный. И готовят его студенты Академии "Меганом". Параллельно с "Движением Первых" в эти ветренные февральские дни они в своих мастерских работают над концепцией нового парка для дайверов в Крыму. По традиции строительства подобных объектов, начало подводному парку даст церемония затопления скульптуры, которая, ранее украшала здешние холмы — металлического ажурного Феникса.Цифра на службе у культурыДиректор по развитию одной из морских инженерных кампаний Александр Степанов — одновременно эксперт программы по передовым инструментальным технологиям для учащихся. Он объясняет, что его образовательная программа нацелена на то, чтобы внедрить инновационные технологии в творчество.Фирма, где он работает в основное время, занимается в том числе и созданием цифровых программ, направленных на сохранение объектов культурного наследия - оцифровкой подводных объектов и параллельным созданием специализированной платформы для продвижения и сохранения культурного наследия и решения инженерных задач для дальнейших реставраций объектов."Действуем на грани творчества, инженерной мысли и своевременных методик. Ребята получают доступ к тем технологиям, которые им позволяют в большей степени творчески реализовываться, обеспечить охват к доступу их творческого труда", - рассказывает Александр.Важно, что все инструменты — отечественные, не привязанные ни к каким иностранным серверам и площадкам.И вот с помощью этих отечественным методик молодые российские архитекторы и скульпторы через некоторое время создадут в море под Судаком новый привлекательный туристический объект. А это значит, что Крым станет еще интереснее.

https://crimea.ria.ru/20230217/dvizhenie-pervykh--krym-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-molodezh-1127050901.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

крым, арт-кластер "таврида", общество, культура, авторы, судак, движение первых