https://crimea.ria.ru/20230222/kakim-dolzhen-byt-nastoyaschiy-ekskursovod--mnenie-1127137161.html

Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение

Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение

Квалифицированный экскурсовод должен постоянно повышать квалификацию и совмещать в себе навыки историка, географа, краеведа и регионоведа, знать основы этики и... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T08:44

2023-02-22T08:44

2023-02-22T08:44

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Крым лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов - Лукьяненко Крым лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов - Лукьяненко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Квалифицированный экскурсовод должен постоянно повышать квалификацию и совмещать в себе навыки историка, географа, краеведа и регионоведа, знать основы этики и риторики, миграционное законодательство и даже правила оказания первой медицинской помощи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Екатерина Лукьяненко.По мнению эксперта, именно от гида во многом зависит, вернется ли турист снова в Крым."Те эмоции, яркие впечатления, которые подарил экскурсовод и которые влюбили его в Крым, турист увезет навсегда", - уверена Екатерина Лукьяненко.Крым – в лидерах РоссииПри этом Крым находится в числе лидеров среди регионов страны по количеству аттестованных экскурсоводов. В прошлом году процедуру прошли 120 специалистов, а к лету текущего года документы, подтверждающие квалификацию, получит уже более 1,5 тысяч гидов, напомнила эксперт.С 1 июля 2023 года аттестация для экскурсоводов станет обязательной. Это сделает рынок услуг более прозрачным и безопасным, убеждены специалисты. Аттестованные экскурсоводы войдут в специальный реестр, с которым сможет ознакомиться каждый желающий.Читайте также на РИА Новости Крым:На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионовВ Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрациюПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида

https://crimea.ria.ru/20211206/gidom-budu-eksperty-podderzhali-shtrafy-dlya-negramotnykh-ekskursovodov-1121640686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество, мнения, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, культура