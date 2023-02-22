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Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение
Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение
Квалифицированный экскурсовод должен постоянно повышать квалификацию и совмещать в себе навыки историка, географа, краеведа и регионоведа, знать основы этики и... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T08:44
2023-02-22T08:44
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Крым лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов - Лукьяненко
Крым лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов - Лукьяненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Квалифицированный экскурсовод должен постоянно повышать квалификацию и совмещать в себе навыки историка, географа, краеведа и регионоведа, знать основы этики и риторики, миграционное законодательство и даже правила оказания первой медицинской помощи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Екатерина Лукьяненко.По мнению эксперта, именно от гида во многом зависит, вернется ли турист снова в Крым."Те эмоции, яркие впечатления, которые подарил экскурсовод и которые влюбили его в Крым, турист увезет навсегда", - уверена Екатерина Лукьяненко.Крым – в лидерах РоссииПри этом Крым находится в числе лидеров среди регионов страны по количеству аттестованных экскурсоводов. В прошлом году процедуру прошли 120 специалистов, а к лету текущего года документы, подтверждающие квалификацию, получит уже более 1,5 тысяч гидов, напомнила эксперт.С 1 июля 2023 года аттестация для экскурсоводов станет обязательной. Это сделает рынок услуг более прозрачным и безопасным, убеждены специалисты. Аттестованные экскурсоводы войдут в специальный реестр, с которым сможет ознакомиться каждый желающий.Читайте также на РИА Новости Крым:На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионовВ Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрациюПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида
https://crimea.ria.ru/20211206/gidom-budu-eksperty-podderzhali-shtrafy-dlya-negramotnykh-ekskursovodov-1121640686.html
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крым, туризм в крыму, общество, мнения, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, культура
Каким должен быть настоящий экскурсовод – мнение

Эксперт Лукьяненко: квалифицированный экскурсовод – специалист высшего пилотажа

08:44 22.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Историко-археологический музей заповедник "Неаполь-скифский"
 Историко-археологический музей заповедник Неаполь-скифский - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Квалифицированный экскурсовод должен постоянно повышать квалификацию и совмещать в себе навыки историка, географа, краеведа и регионоведа, знать основы этики и риторики, миграционное законодательство и даже правила оказания первой медицинской помощи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ Екатерина Лукьяненко.
Крым лидирует по количеству аттестованных экскурсоводов - Лукьяненко
08:44

"Если посмотреть с точки зрения закона на квалификационные требования к экскурсоводу, то мы понимаем, что это специалист высшего пилотажа. Он должен знать, куда идти, как идти и несет ответственность за то, куда он везет людей и что он им там покажет. Это главное, что отличает подготовленного специалиста", - пояснила Лукьяненко.

По мнению эксперта, именно от гида во многом зависит, вернется ли турист снова в Крым.
"Те эмоции, яркие впечатления, которые подарил экскурсовод и которые влюбили его в Крым, турист увезет навсегда", - уверена Екатерина Лукьяненко.

Крым – в лидерах России

При этом Крым находится в числе лидеров среди регионов страны по количеству аттестованных экскурсоводов. В прошлом году процедуру прошли 120 специалистов, а к лету текущего года документы, подтверждающие квалификацию, получит уже более 1,5 тысяч гидов, напомнила эксперт.

"Мы подошли к этой аттестации без паники и видим то, что должно происходить: большая часть наших специалистов планомерно проходят аттестацию, понимая, что это очень важный путь к качеству экскурсионного обслуживания", - рассказала Екатерина Лукьяненко.

С 1 июля 2023 года аттестация для экскурсоводов станет обязательной. Это сделает рынок услуг более прозрачным и безопасным, убеждены специалисты. Аттестованные экскурсоводы войдут в специальный реестр, с которым сможет ознакомиться каждый желающий.
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