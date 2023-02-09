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В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
Уникальные экскурсии "открытая реставрация" стартовали в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" Музея обороны Севастополя. Теперь здесь можно... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T19:31
2023-02-09T19:40
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диорама "штурм сапун-горы 7 мая 1944 года"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальные экскурсии "открытая реставрация" стартовали в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" Музея обороны Севастополя. Теперь здесь можно понаблюдать, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря работают с легендарным монументальным полотном. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как все организовано, что нового в процессе работ и когда музей откроется красивым и обновленным."Открытая реставрация"Сегодня здесь шумнее обычного: в первый день необычных экскурсий пришла еще и пресса. Пока в небольшом помещении внимание к себе приковывает не полотно с изображением кульминации легендарного штурма, а строительные леса и специальные инструменты.Размер холста с батальной сценой – 25,5 на 5,5 метров. Уже несколько месяцев над ним колдуют шестеро специалистов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.Чтобы можно было и работать, и "ничего не упустить из виду, и ничего не продавить" – придумывали специальные упоры, рассказывает художник-реставратор Асия Назарова. Она показывает на фото как было и как стало. Работа, говорит, "сложная, колоссальная, объемная" и "ее не забудешь". Но полотно уже на 70-80% готово.После все покроют защитной пленкой. Она позволит надолго сохранить полотно: следующая реставрация может понадобиться только лет через 50-60. Но многое, конечно, зависит от эксплуатации, уточняет Назарова: "от самого помещения и от хранителей".Только подлинникиИз зала с полотном возвращаемся в небольшой вестибюль. Теперь это новый экспозиционный зал. В нем – история создания самой Диорамы. В фотографиях тех, кто остался в живых и позировал художникам, в газетных вырезках и главное – в картинах, этюдах и эскизах, которые легли в основу монументального полотна. Все – подлинники.Самый большой эскиз под стеклом витрины – атакующий солдат. Из выставленных здесь эта картина единственная принадлежит кисти Николая Присекина, автор остальных – Петр Мальцев, уточняет Агишева.Здесь же в оригинальном оформлении – две электронные базы данных. Первая – из Книги памяти города-героя Севастополя, рассказала замдиректора музея по научной работе Анна Селиванова:Когда откроется ДиорамаПо словам Селивановой, параллельно с реставрацией полотна "идут работы по насыщению еще одной экспозиции", на первом этаже здания.После обновления экспозиция будет на 20 –25% состоять из тех предметов, которые либо только поступили в фонды, либо были в них, но их никогда не видели посетители, либо видели, но очень немногие – на временных выставках.Тематическое содержание экспозиций Диорамы после реставрации, как и прежде, будет на 1/3 – посвящено штурму Сапун-горы и освобождению город и на 2/3 – описанию его героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, уточнила она.Еще немного об экскурсииПутешествие начинается с видовой площадки мемориального комплекса "Сапун-гора" с видом на высоты и долины, по которым к легендарной высоте шли бойцы 51-й и Приморской армии. Дальше по маршруту – вестибюль с малой экспозицией. Потом собственно смотровая диорамы, где работают реставраторы. Следующая локация – Обелиск Славы, где на гранитных плитах увековечены фамилии Героев Советского Союза, освобождавших Севастополь в 1944 годы и горит Вечный огонь. Экскурсии проводятся ежедневно, в 14-00.Здание Диорамы "Штурм Сапун-горы" закрылось на реставрацию живописного полотна и предметного плана в октябре 2022 года. Сообщалось, что полотно отреставрируют за 26 миллионов рублей и что работы проводят впервые за 63 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове
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60
сапун-гора, севастополь, история, культура, общество, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне, диорама "штурм сапун-горы 7 мая 1944 года"
В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию

В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию полотна Штурм Сапун-горы

19:31 09.02.2023 (обновлено: 19:40 09.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевСевастопольская диорама
Севастопольская диорама - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальные экскурсии "открытая реставрация" стартовали в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" Музея обороны Севастополя. Теперь здесь можно понаблюдать, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря работают с легендарным монументальным полотном. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как все организовано, что нового в процессе работ и когда музей откроется красивым и обновленным.

"Открытая реставрация"

Сегодня здесь шумнее обычного: в первый день необычных экскурсий пришла еще и пресса. Пока в небольшом помещении внимание к себе приковывает не полотно с изображением кульминации легендарного штурма, а строительные леса и специальные инструменты.
Размер холста с батальной сценой – 25,5 на 5,5 метров. Уже несколько месяцев над ним колдуют шестеро специалистов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
© РИА Новости Крым . Анна Петрова

Художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Асия Назарова.

Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
1 из 7

Художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Асия Назарова.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
2 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
3 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
4 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
5 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
6 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваНовая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года
7 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
1 из 7

Художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Асия Назарова.

© РИА Новости Крым . Анна Петрова
2 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
3 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
4 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
5 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
6 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
7 из 7
Новая экспозиция в Музее обороны Севастополя, в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Чтобы можно было и работать, и "ничего не упустить из виду, и ничего не продавить" – придумывали специальные упоры, рассказывает художник-реставратор Асия Назарова. Она показывает на фото как было и как стало. Работа, говорит, "сложная, колоссальная, объемная" и "ее не забудешь". Но полотно уже на 70-80% готово.
"Проведено укрепление красочного слоя и грунта, устранены деформации, состыкованы прорывы, удалены восковые заплаты. То есть с точки зрения технической реставрации уже все процессы завершены. Осталась работа по лаковым пленкам... и уже дополняем реставрационными своими тонировками утраты. Делаем все современными материалами, которые не испортят и не будут никак влиять дальше на жизнь полотна", – рассказала Асия.
После все покроют защитной пленкой. Она позволит надолго сохранить полотно: следующая реставрация может понадобиться только лет через 50-60. Но многое, конечно, зависит от эксплуатации, уточняет Назарова: "от самого помещения и от хранителей".

Только подлинники

Из зала с полотном возвращаемся в небольшой вестибюль. Теперь это новый экспозиционный зал. В нем – история создания самой Диорамы. В фотографиях тех, кто остался в живых и позировал художникам, в газетных вырезках и главное – в картинах, этюдах и эскизах, которые легли в основу монументального полотна. Все – подлинники.
"У нас возникал вопрос, нужно ли выставлять подлинники или все-таки сделать очень хорошие копии. Но сотрудники нашего отдела все-таки настояли на том, чтобы были подлинники. И мы выбрали из того большого количества этюдов и эскизов, которые хранятся в фондах музея", – рассказала завотделом "История Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг." Ирина Агишева.
Самый большой эскиз под стеклом витрины – атакующий солдат. Из выставленных здесь эта картина единственная принадлежит кисти Николая Присекина, автор остальных – Петр Мальцев, уточняет Агишева.
Здесь же в оригинальном оформлении – две электронные базы данных. Первая – из Книги памяти города-героя Севастополя, рассказала замдиректора музея по научной работе Анна Селиванова:
"В ней более 111 тысяч имен тех, кто не вернулся с войны: пропал без вести, погиб, умер от ран и так далее. Вторая база данных – это бессмертный полк, это портреты участников боев за Севастополь в годы Великой Отечественной войны с краткими аннотациями из наших музейных фондов".

Когда откроется Диорама

По словам Селивановой, параллельно с реставрацией полотна "идут работы по насыщению еще одной экспозиции", на первом этаже здания.
После обновления экспозиция будет на 20 –25% состоять из тех предметов, которые либо только поступили в фонды, либо были в них, но их никогда не видели посетители, либо видели, но очень немногие – на временных выставках.
"Полотно предполагается полностью к открытию тогда же, когда откроется и наша экспозиция, – единым целым комплексом. Ориентировочно в апреле", – сказала Селиванова.
Тематическое содержание экспозиций Диорамы после реставрации, как и прежде, будет на 1/3 – посвящено штурму Сапун-горы и освобождению город и на 2/3 – описанию его героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, уточнила она.

Еще немного об экскурсии

Путешествие начинается с видовой площадки мемориального комплекса "Сапун-гора" с видом на высоты и долины, по которым к легендарной высоте шли бойцы 51-й и Приморской армии. Дальше по маршруту – вестибюль с малой экспозицией. Потом собственно смотровая диорамы, где работают реставраторы. Следующая локация – Обелиск Славы, где на гранитных плитах увековечены фамилии Героев Советского Союза, освобождавших Севастополь в 1944 годы и горит Вечный огонь. Экскурсии проводятся ежедневно, в 14-00.
Здание Диорамы "Штурм Сапун-горы" закрылось на реставрацию живописного полотна и предметного плана в октябре 2022 года. Сообщалось, что полотно отреставрируют за 26 миллионов рублей и что работы проводят впервые за 63 года.
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