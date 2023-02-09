https://crimea.ria.ru/20230209/v-diorame-sevastopolya-otkryli-unikalnye-ekskursii-na-restavratsiyu-1126891117.html

В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию

В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию

Уникальные экскурсии "открытая реставрация" стартовали в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" Музея обороны Севастополя. Теперь здесь можно... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T19:31

2023-02-09T19:31

2023-02-09T19:40

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальные экскурсии "открытая реставрация" стартовали в здании Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" Музея обороны Севастополя. Теперь здесь можно понаблюдать, как специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря работают с легендарным монументальным полотном. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как все организовано, что нового в процессе работ и когда музей откроется красивым и обновленным."Открытая реставрация"Сегодня здесь шумнее обычного: в первый день необычных экскурсий пришла еще и пресса. Пока в небольшом помещении внимание к себе приковывает не полотно с изображением кульминации легендарного штурма, а строительные леса и специальные инструменты.Размер холста с батальной сценой – 25,5 на 5,5 метров. Уже несколько месяцев над ним колдуют шестеро специалистов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.Чтобы можно было и работать, и "ничего не упустить из виду, и ничего не продавить" – придумывали специальные упоры, рассказывает художник-реставратор Асия Назарова. Она показывает на фото как было и как стало. Работа, говорит, "сложная, колоссальная, объемная" и "ее не забудешь". Но полотно уже на 70-80% готово.После все покроют защитной пленкой. Она позволит надолго сохранить полотно: следующая реставрация может понадобиться только лет через 50-60. Но многое, конечно, зависит от эксплуатации, уточняет Назарова: "от самого помещения и от хранителей".Только подлинникиИз зала с полотном возвращаемся в небольшой вестибюль. Теперь это новый экспозиционный зал. В нем – история создания самой Диорамы. В фотографиях тех, кто остался в живых и позировал художникам, в газетных вырезках и главное – в картинах, этюдах и эскизах, которые легли в основу монументального полотна. Все – подлинники.Самый большой эскиз под стеклом витрины – атакующий солдат. Из выставленных здесь эта картина единственная принадлежит кисти Николая Присекина, автор остальных – Петр Мальцев, уточняет Агишева.Здесь же в оригинальном оформлении – две электронные базы данных. Первая – из Книги памяти города-героя Севастополя, рассказала замдиректора музея по научной работе Анна Селиванова:Когда откроется ДиорамаПо словам Селивановой, параллельно с реставрацией полотна "идут работы по насыщению еще одной экспозиции", на первом этаже здания.После обновления экспозиция будет на 20 –25% состоять из тех предметов, которые либо только поступили в фонды, либо были в них, но их никогда не видели посетители, либо видели, но очень немногие – на временных выставках.Тематическое содержание экспозиций Диорамы после реставрации, как и прежде, будет на 1/3 – посвящено штурму Сапун-горы и освобождению город и на 2/3 – описанию его героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны, уточнила она.Еще немного об экскурсииПутешествие начинается с видовой площадки мемориального комплекса "Сапун-гора" с видом на высоты и долины, по которым к легендарной высоте шли бойцы 51-й и Приморской армии. Дальше по маршруту – вестибюль с малой экспозицией. Потом собственно смотровая диорамы, где работают реставраторы. Следующая локация – Обелиск Славы, где на гранитных плитах увековечены фамилии Героев Советского Союза, освобождавших Севастополь в 1944 годы и горит Вечный огонь. Экскурсии проводятся ежедневно, в 14-00.Здание Диорамы "Штурм Сапун-горы" закрылось на реставрацию живописного полотна и предметного плана в октябре 2022 года. Сообщалось, что полотно отреставрируют за 26 миллионов рублей и что работы проводят впервые за 63 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове

https://crimea.ria.ru/20221218/pervyy-legendarnyy-boy-kutuzova-uvekovechili-na-diorame-v-krymu-1125954306.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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