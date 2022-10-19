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Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове
Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове
В Крыму стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мое место силы – где оно?". Творческой молодежи предлагают создать идею картины, а профессиональные... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T08:04
2022-10-19T08:04
культура
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мое место силы – где оно?". Творческой молодежи предлагают создать идею картины, а профессиональные сценаристы и режиссеры превратят ее в сценарий. Отмечается, что активные молодые люди смогут принять участие в съемках фильма, который увидит вся Россия, сообщают организаторы.Для участия в конкурсе необходимо прислать краткое описание своей идеи. Авторы 30 лучших заявок станут финалистами конкурса. Жюри определит 10 победителей, которые и доработают свои проекты в связке с экспертами до сценария короткометражного документального фильма и примут участие в съемках фильмов на территории полуострова в марте – июле 2023 года.Заявки принимаются до 10 ноября этого года от крымчан от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте кинокомпании "Киммерия".
https://crimea.ria.ru/20220617/v-krymu-nachalis-semki-fantasticheskogo-filma-1123569835.html
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РИА Новости Крым
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96
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культура, крым, общество
Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове

Творческую молодежь пригласили поучаствовать в съемках и создани фильма о Крыме

08:04 19.10.2022
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкКруговая панорама на ВВЦ
Круговая панорама на ВВЦ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мое место силы – где оно?". Творческой молодежи предлагают создать идею картины, а профессиональные сценаристы и режиссеры превратят ее в сценарий.
Отмечается, что активные молодые люди смогут принять участие в съемках фильма, который увидит вся Россия, сообщают организаторы.
"Проект способствует патриотическому воспитанию молодежи, формированию чувства гордости к родному месту, его истории, традициям. Чтобы каждый молодой житель Крыма мог сказать: "Я живу в Крыму, горжусь своей малой Родиной! Горжусь тем, что Крым – это Россия", – прокомментировала руководитель проекта Наталья Лебедева.
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Для участия в конкурсе необходимо прислать краткое описание своей идеи. Авторы 30 лучших заявок станут финалистами конкурса. Жюри определит 10 победителей, которые и доработают свои проекты в связке с экспертами до сценария короткометражного документального фильма и примут участие в съемках фильмов на территории полуострова в марте – июле 2023 года.
Заявки принимаются до 10 ноября этого года от крымчан от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте кинокомпании "Киммерия".
 
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