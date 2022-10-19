https://crimea.ria.ru/20221019/tvorcheskaya-molodezh-iz-kryma-snimet-dokumentalnyy-film-o-poluostrove-1124963612.html

Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове

Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Творческая молодежь из Крыма снимет документальный фильм о полуострове

В Крыму стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мое место силы – где оно?". Творческой молодежи предлагают создать идею картины, а профессиональные... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T08:04

2022-10-19T08:04

2022-10-19T08:04

культура

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мое место силы – где оно?". Творческой молодежи предлагают создать идею картины, а профессиональные сценаристы и режиссеры превратят ее в сценарий. Отмечается, что активные молодые люди смогут принять участие в съемках фильма, который увидит вся Россия, сообщают организаторы.Для участия в конкурсе необходимо прислать краткое описание своей идеи. Авторы 30 лучших заявок станут финалистами конкурса. Жюри определит 10 победителей, которые и доработают свои проекты в связке с экспертами до сценария короткометражного документального фильма и примут участие в съемках фильмов на территории полуострова в марте – июле 2023 года.Заявки принимаются до 10 ноября этого года от крымчан от 14 до 35 лет. Подать заявку можно на сайте кинокомпании "Киммерия".

https://crimea.ria.ru/20220617/v-krymu-nachalis-semki-fantasticheskogo-filma-1123569835.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, общество