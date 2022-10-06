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Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн
Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн
В Севастополе полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" отреставрируют за 26 млн рублей, работы продлятся до майских праздников следующего года. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T07:04
2022-10-06T07:04
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" отреставрируют за 26 млн рублей, работы продлятся до майских праздников следующего года. Об этом журналистам рассказал и. о. директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.По его словам, конкурсная процедура по выбору подрядчика завершена, договор с ним заключен. Работы выполнят специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря.Комплекс мероприятий рассчитан на несколько месяцев. Научно-исследовательские работы завершены, необходимые пробы взяты, методики реставрации разработаны. "До следующей весны, до майских праздников, до Дня Победы все работы будут закончены", – уточнил руководитель музея.На восстановление полотна и предметного плана, по словам Смородкина, предусмотрено 25 млн 900 рублей. Ранее здание Диорамы отремонтировали и территорию вокруг него благоустроили за 80 миллионов.В конце сентября в Музее обороны Севастополя сообщили о скором закрытии на три года здания Панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг.", где знаменитое полотно также подлежит реставрации.
https://crimea.ria.ru/20201104/Zastyvshiy-v-kartine-podvig-60-let-sevastopolskoy-diorame1-1117583917.html
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото
Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн

Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют ко Дню Победы

07:04 06.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевФрагмент полотна диорамы
Фрагмент полотна диорамы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" отреставрируют за 26 млн рублей, работы продлятся до майских праздников следующего года. Об этом журналистам рассказал и. о. директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.
"Шестьдесят три года – с самого его появления – оно ни разу не реставрировалось. Конечно, за это время и появились насекомые в предметном плане, и конструкции поизносились, и само полотно требует реставрации", – рассказал Смородкин.
По его словам, конкурсная процедура по выбору подрядчика завершена, договор с ним заключен. Работы выполнят специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря.
Комплекс мероприятий рассчитан на несколько месяцев. Научно-исследовательские работы завершены, необходимые пробы взяты, методики реставрации разработаны.
"До следующей весны, до майских праздников, до Дня Победы все работы будут закончены", – уточнил руководитель музея.
На восстановление полотна и предметного плана, по словам Смородкина, предусмотрено 25 млн 900 рублей. Ранее здание Диорамы отремонтировали и территорию вокруг него благоустроили за 80 миллионов.
В конце сентября в Музее обороны Севастополя сообщили о скором закрытии на три года здания Панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг.", где знаменитое полотно также подлежит реставрации.
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