https://crimea.ria.ru/20221006/polotno-dioramy-shturm-sapun-gory-v-sevastopole-otrestavriruyut-za-26-mln-1124726241.html

Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн

Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн

В Севастополе полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" отреставрируют за 26 млн рублей, работы продлятся до майских праздников следующего года. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T07:04

2022-10-06T07:04

2022-10-06T07:04

севастополь

крым в истории: секреты, факты, фото

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" отреставрируют за 26 млн рублей, работы продлятся до майских праздников следующего года. Об этом журналистам рассказал и. о. директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.По его словам, конкурсная процедура по выбору подрядчика завершена, договор с ним заключен. Работы выполнят специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря.Комплекс мероприятий рассчитан на несколько месяцев. Научно-исследовательские работы завершены, необходимые пробы взяты, методики реставрации разработаны. "До следующей весны, до майских праздников, до Дня Победы все работы будут закончены", – уточнил руководитель музея.На восстановление полотна и предметного плана, по словам Смородкина, предусмотрено 25 млн 900 рублей. Ранее здание Диорамы отремонтировали и территорию вокруг него благоустроили за 80 миллионов.В конце сентября в Музее обороны Севастополя сообщили о скором закрытии на три года здания Панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг.", где знаменитое полотно также подлежит реставрации.

https://crimea.ria.ru/20201104/Zastyvshiy-v-kartine-podvig-60-let-sevastopolskoy-diorame1-1117583917.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото