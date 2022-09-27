https://crimea.ria.ru/20220927/zdanie-panoramy-oborona-sevastopolya-na-tri-goda-zakroyut-na-restavratsiyu-1124637945.html

Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию

Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Здание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрацию

Здание Панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." впервые за 68 лет закроют на реставрацию на три года. Об этом журналистам сообщил и. о. директора... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T11:51

2022-09-27T11:51

2022-09-27T11:51

севастополь

культура

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Здание Панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." впервые за 68 лет закроют на реставрацию на три года. Об этом журналистам сообщил и. о. директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.Здание Панорамы было построено в 1905 году. В последний раз комплексные работы здесь проводились, когда его восстанавливали после Великой Отечественной войны. По окончании реконструкции объект открыли для посетителей в октябре 1954-го. С тех пор масштабной реставрации не было.По словам Смородкина, здание отреставрируют в полном соответствии с его историческим обликом.Реставрироваться будет и само полотно – монументальное произведение искусства русского художника-баталиста Франца Рубо, самый крупный объект музея, размером 114х14 метров. Но эти работы – "отдельная история", они начнутся только через полтора года – после того, как будет полностью готово здание. Кто этим займется, пока неизвестно.На время работ со зданием полотно законсервируют. Все необходимые для его сохранения мероприятия учтены в соответствии с имеющейся научно-проектной документацией, добавил он.Самим зданием Панорамы займется выигравший тендер подрядчик – компания "Равелин". По словам замдиректора музея по капитальному ремонту и реставрации Дмитрия Бойко, в числе работ: реставрация внутренних помещений, реставрация фасада и скульптур на нем, скульптур на нем и частичная замена купола.Он заверил, для реставрации фасада будет использоваться "щадящая работа по расчистке", красить его не будут, специалисты восполнят утраты швов и камня так что "он никак не изменится абсолютно, только станет лучше и чище".Также числе запланированных работ: замена систем вентиляции и кондиционирования, усиление фундаментов здания, ремонт коммунальных систем – водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции – и благоустройство прилегающей территорий. Помимо этого, в здании установят новые системы пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения.На все это в рамках нацпроекта "Культура" Минкульта РФ выделена субсидия в размере 711, 2 млн рублей.Панорама продолжит принимать посетителей до 17 октября. После здание передадут подрядчику. Завершить работы планируют в 2025 году. Тогда же планируется к открытию и весь парк на Бастионном холме – Исторический бульвар, работами на котором ведает Единый заказчик работ.До этого времени некоторые предметы экспозиции будут выставляться в рамках временных, в том числе передвижных выставок, сообщили в музее.Ранее о том, что Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, крым