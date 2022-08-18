https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:01
севастополь
экономика
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента одобрило выделение 100 млрд рублей "на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда важны объектов".По словам Марата Хуснуллина, реконструкция за счет государства запланирована как федеральных, так и на региональных объектах. В числе федеральных: 27 аэропортов, 19 университетов, свыше 60 дорожных объектов, семь медицинских объектов и девять музейно-выставочных комплексов, в том числе и Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, уточнил вице-премьер в своем Telrgram-канале.В структуру федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный музей обороны и освобождения Севастополя" входит мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар", а также ряд других объектов в разных районах города.В их числе: крупнейший объект музея – Панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." на Историческом бульваре, Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." (Ялтинское шоссе, Сапун-гора), Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46), Культурно-выставочный центр (ул. Ленина, 35) и Оборонительная башня Корниловского бастиона (вход с ул. Героев Севастополя).
https://crimea.ria.ru/20220701/v-krymu-otmetili-neobkhodimost-sozdaniya-edinogo-muzeya-oborony-sevastopolya-1123724028.html
https://crimea.ria.ru/20220408/istoricheskiy-bulvar-sevastopolya-chastichno-obnovyat-k-kontsu-goda-1122876267.html
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севастополь, экономика, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
Хуснуллин: реконструкцию Музея обороны Севастополя проведут за федеральные средства
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил
, что правительство России по поручению президента одобрило выделение 100 млрд рублей "на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда важны объектов".
По словам Марата Хуснуллина, реконструкция за счет государства запланирована как федеральных, так и на региональных объектах. В числе федеральных: 27 аэропортов, 19 университетов, свыше 60 дорожных объектов, семь медицинских объектов и девять музейно-выставочных комплексов, в том числе и Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, уточнил вице-премьер в своем Telrgram-канале.
В структуру федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный музей обороны и освобождения Севастополя" входит мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар", а также ряд других объектов в разных районах города.
В их числе: крупнейший объект музея – Панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." на Историческом бульваре, Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." (Ялтинское шоссе, Сапун-гора), Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46), Культурно-выставочный центр (ул. Ленина, 35) и Оборонительная башня Корниловского бастиона (вход с ул. Героев Севастополя).