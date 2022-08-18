Рейтинг@Mail.ru
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T17:01
2022-08-18T17:01
севастополь
экономика
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/97/1107949709_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_eef9d5da2563b590a561b1f847f9ff4a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента одобрило выделение 100 млрд рублей "на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда важны объектов".По словам Марата Хуснуллина, реконструкция за счет государства запланирована как федеральных, так и на региональных объектах. В числе федеральных: 27 аэропортов, 19 университетов, свыше 60 дорожных объектов, семь медицинских объектов и девять музейно-выставочных комплексов, в том числе и Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, уточнил вице-премьер в своем Telrgram-канале.В структуру федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный музей обороны и освобождения Севастополя" входит мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар", а также ряд других объектов в разных районах города.В их числе: крупнейший объект музея – Панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." на Историческом бульваре, Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." (Ялтинское шоссе, Сапун-гора), Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46), Культурно-выставочный центр (ул. Ленина, 35) и Оборонительная башня Корниловского бастиона (вход с ул. Героев Севастополя).
https://crimea.ria.ru/20220701/v-krymu-otmetili-neobkhodimost-sozdaniya-edinogo-muzeya-oborony-sevastopolya-1123724028.html
https://crimea.ria.ru/20220408/istoricheskiy-bulvar-sevastopolya-chastichno-obnovyat-k-kontsu-goda-1122876267.html
севастополь
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110794/97/1107949709_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_3077726a4543c9b6c08cc326f355e4ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, экономика, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)
Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства

Хуснуллин: реконструкцию Музея обороны Севастополя проведут за федеральные средства

17:01 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПанорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
Панорама Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента одобрило выделение 100 млрд рублей "на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт целого ряда важны объектов".
Города России. Севастополь. - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 20:15
В Крыму отметили необходимость создания единого музея обороны Севастополя
По словам Марата Хуснуллина, реконструкция за счет государства запланирована как федеральных, так и на региональных объектах. В числе федеральных: 27 аэропортов, 19 университетов, свыше 60 дорожных объектов, семь медицинских объектов и девять музейно-выставочных комплексов, в том числе и Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, уточнил вице-премьер в своем Telrgram-канале.
В структуру федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный музей обороны и освобождения Севастополя" входит мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. "Исторический бульвар", а также ряд других объектов в разных районах города.
Цветение миндаля на склоне Исторического бульвара в Севастополе. Архивное фото
8 апреля, 07:03
Исторический бульвар Севастополя частично обновят к концу года
В их числе: крупнейший объект музея – Панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." на Историческом бульваре, Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." (Ялтинское шоссе, Сапун-гора), Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46), Культурно-выставочный центр (ул. Ленина, 35) и Оборонительная башня Корниловского бастиона (вход с ул. Героев Севастополя).
 
СевастопольЭкономикаМарат ХуснуллинРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
17:01Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
16:57Ливни подтопили два населенных пункта в Черноморском районе
16:54США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
16:17Ялта снова тонет – за три часа выпало почти две месячные нормы осадков
16:03В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
15:51В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
15:42Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
15:36В Крыму объяснили появление столба дыма на западе полуострова
15:27К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
15:14В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
14:52В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
14:40В Херсонской области назначены новые управленцы из России
14:32Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
13:56Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
13:21Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
13:10Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
12:57Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
12:46В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
12:38В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
Лента новостейМолния