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Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму

Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму

Первая за 200 лет диорама, посвященная подвигам полководца Михаила Кутузова, появилась в небольшом краеведческом музее в Алуште. Ее автор – художник–баталист... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T03:29

2022-12-18T03:29

2022-12-18T03:29

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АЛУШТА, 18 дек – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Первая за 200 лет диорама, посвященная подвигам полководца Михаила Кутузова, появилась в небольшом краеведческом музее в Алуште. Ее автор – художник–баталист Игорь Дзысь – шел к созданию несколько десятилетий."Идея создания диорамы появилась 20 лет назад. Так получилось, что я об этом мечтал, и директор Центрального музея Тавриды Андрей Витальевич Мальгин тоже. Это была у его мечта детства", - рассказал художник корреспонденту РИА Новости Крым.Первый легендарныйБой около деревни Шумы произошел недалеко от Алушты 4 августа 1774 года. Именно в нем тогда еще молодой военачальник Кутузов получил ранение в лицо, появилась легенда, что он потерял в Крыму глаз. За отличие в этом сражении Михаил Илларионович был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и удостоен аудиенции Екатерины Великой. Турки в Шумском сражении имели численный перевес в три раза, что не помешало русским победить в последнем перед подписанием Кучук-Кайнарджийского договора бою между русской и турецкой армиями. В сражении погибли более 300 турецких и всего 32 русских военных разных чинов.Поле сраженияНебольшое полотно 215 на 480 сантиметров с предметным планом глубиной два метра создавалось чуть больше года.Но до того, как крымчанин Игорь Дзысь приступил к эскизам, были произведены большие научные исторические изыскания. Алуштинский краевед Аркадий Кротов в одном из архивов случайно нашел рукописный план сражения. Ученые наложили этот план на карту и определили точное место Шумской битвы, в которой впервые имя 28-летнего Кутузова прогремело по всей России.Теперь на этом поле находятся лавандовые плантации, но до сих пор под корнями ароматных кустов можно найти литые свинцовые пули и каменные ядра русских и турецких войск.Луна, солнце и орелНа небольшом полотне удалось совместить и крымский пейзаж, и героизм русских войск, и особый символизм, свойственный веку Екатерины Второй. Игорь Дзысь рассказывает, что на картине дело происходит на рассвете, и на небе одновременно видны солнце и луна – символы восходящей славы Екатерины Второй и закатывающегося периода правления Крымом Османской империей. А между ними орел – как знак победы, воспетый в марше Преображенского полка, под звуки которого коробки русских войск шли в бой:Славны были наши деды,Помнит их и швед и лях.Их парил орел победыНа Полтавских на полях.Сложности жанраМежду тем, говорит художник, на диораме мало красиво изобразить природу и правильно – мундиры, у жанра есть свои особенности."Есть сложности: выпукло выгнутая поверхность холста. Белые фигуры надо рисовать узкими, а черные – широкими. Нижние фигуры надо рисовать как цаплю, с вытянутыми ногами. То есть ты должен писать карикатуры, чтобы, когда зритель посмотрел, они оказались ровными. Это такая специфика", - рассказывает о тонкостях мастерства крымский баталист.Игорь Дзысь хорошо изучил, как нужно правильно создавать диорамы, ведь это – его восьмая работа. Он признается, что, хотя его и считают художником "Шумского боя", но помогали все сотрудники Центрального музея Тавриды, чьим отделом является Алуштинский краеведческий музей."Диорама всегда – коллективный труд. Тут и директор помогает строить предметные планы, и рабочие, то есть все участвуют, это объединяющий момент", - говорит автор.Поэтому на картине наряду с историческими портретами участвовавших в бое подполковника фон Рудена, капитана Колычева, генерал-майора Якоби, генерала-поручика Мусина-Пушкина можно увидеть и наших современников – например, директора музея Тавриды Андрея Мальгина и самого художника – в образе инженера-картографа. В этом художественном приеме Игорь Дзысь видит связь прошлого и современности.Автор диорамы уверен, что в будущем из под его кисти появятся и новые полотна на крымские темы – падение княжества Феодоро, гибель скифского царства или на тему партизанского движения в Крыму. А пока диорама ждет озвученной фонограммы, на которой будут звуки битвы, ржанье лошадей, барабанный и бой и тот самый героический марш Преображенского полка.Ссылки по теме:Врачи дали оценку крымским ранениям полководца Кутузова Историк: славный и героический путь Кутузова начинался в КрымуКутузов, Петр I и Пушкин: в Евпатории открыли галерею русской славы

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

алушта, крым, новости крыма, культура, общество, авторы