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На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов - РИА Новости Крым, 17.02.2023
На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
Один миллиард рублей направит правительство РФ на программу бесплатных туристических поездок российских школьников. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T21:45
2023-02-17T21:45
2023-02-17T20:24
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Один миллиард рублей направит правительство РФ на программу бесплатных туристических поездок российских школьников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Финансирование выделяется в рамках федеральной программы по развитию туризма. В этом году число участников программы возросло с 18 до 29 регионов.Согласно распоряжению, участниками программы стали: Адыгея, Башкортостан, Карелия, Чувашская республика, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский край, Ставрополье, а также Белгородская, Курская, Костромская, Вологодская и Калининградская области. Кроме того, в программе примут участие дети из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Республика Крым и Севастополь в данной программе участия не принимают.Программа бесплатных туристических поездок для учеников школ была запущена Ростуризмом в качестве пилотного проекта в прошлом году. Тогда отдохнуть в своем или соседних регионов смогли около 100 тысяч детей из 18 регионов страны. В 2023 году объем финансирования программы вырос с 500 млн рублей до одного млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэкаВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 годуКешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-zadumali-postroit-muzey---otpravnuyu-tochku-ekskursiy-dlya-molodezhi-1126962368.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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россия, общество, правительство россии, михаил мишустин, дети, новости
На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов
Двести тысяч школьников смогут бесплатно путешествовать по стране: список регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
Один миллиард рублей направит правительство РФ на программу бесплатных туристических поездок российских школьников. Соответствующее распоряжение
подписал премьер Михаил Мишустин.
Финансирование выделяется в рамках федеральной программы по развитию туризма. В этом году число участников программы возросло с 18 до 29 регионов.
"Средства позволят ученикам школ совершать короткие экскурсионные поездки и познакомиться с историей и культурой родного края или соседнего региона. В этом году небольшие увлекательные путешествия смогут совершить не менее 200 тысяч детей", – сказано в пояснительной записке.
Согласно распоряжению, участниками программы стали: Адыгея, Башкортостан, Карелия, Чувашская республика, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский край, Ставрополье, а также Белгородская, Курская, Костромская, Вологодская и Калининградская области. Кроме того, в программе примут участие дети из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Республика Крым и Севастополь в данной программе участия не принимают.
Программа бесплатных туристических поездок для учеников школ была запущена Ростуризмом в качестве пилотного проекта в прошлом году. Тогда отдохнуть в своем или соседних регионов смогли около 100 тысяч детей
из 18 регионов страны. В 2023 году объем финансирования программы вырос с 500 млн рублей до одного млрд рублей.
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