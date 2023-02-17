https://crimea.ria.ru/20230217/na-detskie-ekskursii-vydelili-milliard-rubley-spisok-regionov-1127058652.html

На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов

На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов - РИА Новости Крым, 17.02.2023

На детские экскурсии выделили миллиард рублей: список регионов

Один миллиард рублей направит правительство РФ на программу бесплатных туристических поездок российских школьников. Соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T21:45

2023-02-17T21:45

2023-02-17T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Один миллиард рублей направит правительство РФ на программу бесплатных туристических поездок российских школьников. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Финансирование выделяется в рамках федеральной программы по развитию туризма. В этом году число участников программы возросло с 18 до 29 регионов.Согласно распоряжению, участниками программы стали: Адыгея, Башкортостан, Карелия, Чувашская республика, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский край, Ставрополье, а также Белгородская, Курская, Костромская, Вологодская и Калининградская области. Кроме того, в программе примут участие дети из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Республика Крым и Севастополь в данной программе участия не принимают.Программа бесплатных туристических поездок для учеников школ была запущена Ростуризмом в качестве пилотного проекта в прошлом году. Тогда отдохнуть в своем или соседних регионов смогли около 100 тысяч детей из 18 регионов страны. В 2023 году объем финансирования программы вырос с 500 млн рублей до одного млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэкаВ Крыму ищут пути спасения индустрии детского туризма в 2023 годуКешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых

https://crimea.ria.ru/20230215/v-krymu-zadumali-postroit-muzey---otpravnuyu-tochku-ekskursiy-dlya-molodezhi-1126962368.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, правительство россии, михаил мишустин, дети, новости