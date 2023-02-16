https://crimea.ria.ru/20230216/keshbeka-ne-budet-v-etom-godu-turistam-ne-vernut-dengi-za-otdykh-1127017126.html
Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
В текущем году программы туристического и детского кэшбеков возобновлять не планируют. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра стратегических... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T13:29
2023-02-16T13:29
2023-02-16T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В текущем году программы туристического и детского кэшбеков возобновлять не планируют. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников. Без кешбэкаВ Центре подчеркивают, что программы туристического и детского кэшбеков изначально носили временный характер, в бюджете на 2023–2025 годы средства на их реализацию не предусмотрены.Возврат возможенПри этом отмечается, что антикризисный инструмент показал эффективность и потенциально в будущем еще может вернуться. Также в Центре не исключают сохранение программы для малоимущих россиян. А эксперты прогнозируют, что программа может быть продлена для участников СВО и членов их семей — такой прогноз дают в Альянсе турагентств России.Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса, а также после начала спецоперации. Только за минувшую весну более 2 млн россиян купили путевки с кэшбеком и вернули на карты 8,4 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеТурция ушла в прошлое: куда поедут россияне и сколько за это заплатятПутина попросили смягчить требования к детским лагерям
https://crimea.ria.ru/20220915/osennim-keshbekom-v-rossii-vospolzovalos-rekordnoe-chislo-rossiyan-1124511746.html
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кешбэк, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости, общество
Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
Центр стратегических разработок: программа туристического кэшбэка отменяется