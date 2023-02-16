https://crimea.ria.ru/20230216/keshbeka-ne-budet-v-etom-godu-turistam-ne-vernut-dengi-za-otdykh-1127017126.html

Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых

Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых

В текущем году программы туристического и детского кэшбеков возобновлять не планируют. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра стратегических... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T13:29

2023-02-16T13:29

2023-02-16T13:29

кешбэк

туризм в крыму

внутренний туризм

крым

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1a/1118871459_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5467d58ca3049c98030de8dfd768bcc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В текущем году программы туристического и детского кэшбеков возобновлять не планируют. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников. Без кешбэкаВ Центре подчеркивают, что программы туристического и детского кэшбеков изначально носили временный характер, в бюджете на 2023–2025 годы средства на их реализацию не предусмотрены.Возврат возможенПри этом отмечается, что антикризисный инструмент показал эффективность и потенциально в будущем еще может вернуться. Также в Центре не исключают сохранение программы для малоимущих россиян. А эксперты прогнозируют, что программа может быть продлена для участников СВО и членов их семей — такой прогноз дают в Альянсе турагентств России.Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса, а также после начала спецоперации. Только за минувшую весну более 2 млн россиян купили путевки с кэшбеком и вернули на карты 8,4 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеТурция ушла в прошлое: куда поедут россияне и сколько за это заплатятПутина попросили смягчить требования к детским лагерям

https://crimea.ria.ru/20220915/osennim-keshbekom-v-rossii-vospolzovalos-rekordnoe-chislo-rossiyan-1124511746.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости, общество