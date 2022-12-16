Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
Минкурортов Крыма разработало программу загрузки здравниц в межсезонье
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОтдыхающие играют в шахматы на набережной в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По оценкам минкурортов, в Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения.
"Туристическая отрасль и санаторно-курортный комплекс прошли еще один непростой сезон, и ситуация остается достаточно сложной. По уровню бронирований мы видим, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо, но важен еще и зимне-весенний период. Сейчас идет прием заявок на получение мер поддержки, направленных на сохранение численности коллективов", – прокомментировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он напомнил, что Крым лидировал во всех этапах программы стимулирования внутренних поездок (туристический кэшбек) - осенью в нем приняли участие около 300 отелей и санаториев полуострова. А поскольку регион находится в сложной логистической ситуации, для Крыма планируется внедрить отдельную программу повышенного процента кешбэка, уточнил Волченко.
Сегодня в Крыму всесезонно работает 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Спрос на отдых и оздоровление в Крыму традиционно высокий, помимо российских туристов в республике круглогодично отдыхают туристы из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.
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