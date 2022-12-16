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Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T13:17
2022-12-16T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По оценкам минкурортов, в Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения.Он напомнил, что Крым лидировал во всех этапах программы стимулирования внутренних поездок (туристический кэшбек) - осенью в нем приняли участие около 300 отелей и санаториев полуострова. А поскольку регион находится в сложной логистической ситуации, для Крыма планируется внедрить отдельную программу повышенного процента кешбэка, уточнил Волченко.Сегодня в Крыму всесезонно работает 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Спрос на отдых и оздоровление в Крыму традиционно высокий, помимо российских туристов в республике круглогодично отдыхают туристы из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаВ Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротраслиКрым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц
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новости крыма, крым, туризм в крыму, вадим волченко, минкурортов крыма
Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье

Минкурортов Крыма разработало программу загрузки здравниц в межсезонье

13:17 16.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОтдыхающие играют в шахматы на набережной в Ялте
Отдыхающие играют в шахматы на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По оценкам минкурортов, в Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения.
"Туристическая отрасль и санаторно-курортный комплекс прошли еще один непростой сезон, и ситуация остается достаточно сложной. По уровню бронирований мы видим, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо, но важен еще и зимне-весенний период. Сейчас идет прием заявок на получение мер поддержки, направленных на сохранение численности коллективов", – прокомментировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Он напомнил, что Крым лидировал во всех этапах программы стимулирования внутренних поездок (туристический кэшбек) - осенью в нем приняли участие около 300 отелей и санаториев полуострова. А поскольку регион находится в сложной логистической ситуации, для Крыма планируется внедрить отдельную программу повышенного процента кешбэка, уточнил Волченко.
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 03:27Туризм
Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники - Онищенко
Сегодня в Крыму всесезонно работает 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Спрос на отдых и оздоровление в Крыму традиционно высокий, помимо российских туристов в республике круглогодично отдыхают туристы из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.
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ТуризмНовости КрымаКрымТуризм в КрымуВадим ВолченкоМинкурортов Крыма
 
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