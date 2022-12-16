https://crimea.ria.ru/20221216/vlasti-kryma-pridumali-kak-zagruzit-zdravnitsy-v-mezhsezone-1125932725.html

Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье

Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье

Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T13:17

2022-12-16T13:17

2022-12-16T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Минтуризма Крыма прорабатывает возможность оздоровления туристов в здравницах полуострова в межсезонье за счет федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По оценкам минкурортов, в Крыму с начала года отдохнули около 6,3 миллионов гостей, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило почти 30%. Объективной причиной стала временная приостановка авиасообщения.Он напомнил, что Крым лидировал во всех этапах программы стимулирования внутренних поездок (туристический кэшбек) - осенью в нем приняли участие около 300 отелей и санаториев полуострова. А поскольку регион находится в сложной логистической ситуации, для Крыма планируется внедрить отдельную программу повышенного процента кешбэка, уточнил Волченко.Сегодня в Крыму всесезонно работает 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Спрос на отдых и оздоровление в Крыму традиционно высокий, помимо российских туристов в республике круглогодично отдыхают туристы из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана, Таджикистана.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаВ Крым на Новый год: на кого рассчитывают отельеры и эксперты туротраслиКрым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, туризм в крыму, вадим волченко, минкурортов крыма