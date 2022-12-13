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Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T09:14
2022-12-13T09:14
2022-12-13T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря. Об этом сообщает Росавиация.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделяет закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщениемСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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росавиация, крым, новости, новости крыма, новый аэропорт "симферополь"
Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 21 декабря
09:14 13.12.2022 (обновлено: 09:16 13.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - говорится в сообщении.
Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделяет закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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