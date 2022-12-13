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Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Небо закрыто: Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T09:14

2022-12-13T09:14

2022-12-13T09:16

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новый аэропорт "симферополь"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 21 декабря. Об этом сообщает Росавиация.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделяет закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.Сообщение с полуостровом на данный момент осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютКрым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщениемСухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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