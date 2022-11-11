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Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц
Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц
В Крыму до конца года построят 11 современных модульных гостиниц, что позволит дополнительно принимать более 940 гостей и трудоустроить еще почти сто... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T07:22
2022-11-11T07:22
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года построят 11 современных модульных гостиниц, что позволит дополнительно принимать более 940 гостей и трудоустроить еще почти сто специалистов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов Крыма.Всего, по словам министра, грантовую поддержку получили 63 крымских проекта в сфере туризма. Общая сумма превышает полмиллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 23 пляжа, введут в работу 12 теплых бассейнов в гостиницах и санаториях, оборудуют ряд туристических маршрутов, реализуют проекты в части повышения доступности туристической среды полуострова для маломобильных людей.Ранее правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. Всего на создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделено 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов направлено на реализацию проекта в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-postroyat-umnye-sportploschadki-i-modulnye-zaly-za-300-mln-rubley-1123958399.html
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туризм в крыму, общество
Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц

Минкурортов: 11 модульных гостиниц возведут в Крыму до конца года

07:22 11.11.2022
 
© Фото: pixabay.comСон
Сон
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года построят 11 современных модульных гостиниц, что позволит дополнительно принимать более 940 гостей и трудоустроить еще почти сто специалистов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов Крыма.
"На создание модульных гостиниц Крыму выделена государственная субсидия на более чем 300 млн рублей. Это позволит быстро увеличить номерной фонд и даст новые рабочие места", - цитирует пресс-служба главу профильного министерства Вадима Волченко.
Всего, по словам министра, грантовую поддержку получили 63 крымских проекта в сфере туризма. Общая сумма превышает полмиллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 23 пляжа, введут в работу 12 теплых бассейнов в гостиницах и санаториях, оборудуют ряд туристических маршрутов, реализуют проекты в части повышения доступности туристической среды полуострова для маломобильных людей.
Ранее правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. Всего на создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделено 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов направлено на реализацию проекта в Крыму.
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