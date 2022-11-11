https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html

Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц

Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Крым в этом году получит 11 современных модульных гостиниц

В Крыму до конца года построят 11 современных модульных гостиниц, что позволит дополнительно принимать более 940 гостей и трудоустроить еще почти сто... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T07:22

2022-11-11T07:22

2022-11-11T07:22

туризм в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму до конца года построят 11 современных модульных гостиниц, что позволит дополнительно принимать более 940 гостей и трудоустроить еще почти сто специалистов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов Крыма.Всего, по словам министра, грантовую поддержку получили 63 крымских проекта в сфере туризма. Общая сумма превышает полмиллиарда рублей. На эти деньги благоустроят 23 пляжа, введут в работу 12 теплых бассейнов в гостиницах и санаториях, оборудуют ряд туристических маршрутов, реализуют проекты в части повышения доступности туристической среды полуострова для маломобильных людей.Ранее правительство России выступило с инициативой о финансировании строительства быстровозводимых отелей в 19 регионах страны. Всего на создание модульных гостиниц из резервного фонда кабинета министров выделено 4 миллиарда рублей, из них 300 миллионов направлено на реализацию проекта в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-postroyat-umnye-sportploschadki-i-modulnye-zaly-za-300-mln-rubley-1123958399.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, общество