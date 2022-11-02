https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:50
2022-11-02T17:50
2022-11-02T17:51
сергей аксенов
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.Как сообщалось, власти Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки. Также региональные власти планируют зачислять детей участников спецоперации в детские сады без очереди.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-predlozhil-novuyu-meru-podderzhki-semey-uchastnikov-svo-1125211306.html
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Аксенов призвал обеспечить реабилитацию раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
17:50 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)