https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html

Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма

Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T17:50

2022-11-02T17:50

2022-11-02T17:51

сергей аксенов

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.Как сообщалось, власти Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки. Также региональные власти планируют зачислять детей участников спецоперации в детские сады без очереди.

https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-predlozhil-novuyu-meru-podderzhki-semey-uchastnikov-svo-1125211306.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине