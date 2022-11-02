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Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:50
2022-11-02T17:51
сергей аксенов
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.Как сообщалось, власти Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки. Также региональные власти планируют зачислять детей участников спецоперации в детские сады без очереди.
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-predlozhil-novuyu-meru-podderzhki-semey-uchastnikov-svo-1125211306.html
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сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма

Аксенов призвал обеспечить реабилитацию раненых в ходе СВО в санаториях Крыма

17:50 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о программе отдыха и реабилитации в санаториях полуострова военнослужащих, получивших ранение в ходе проведения спецоперации.
"Мы понимаем, каким был курортный сезон в этом году, следующий год будет, скорее всего, такой же, поэтому, исходя из этой всей ситуации, надо готовиться наперед. Есть программа загрузки санаториев за счет помощи ребятам с СВО, за счет реабилитации раненых. Мы отдельно обсуждаем эту программу для получивших ранения крымчан, однако я попросил, чтобы федеральный центр принял единые правила в части поддержки военнослужащих, получивших ранения при проведении СВО", - сказал Аксенов.
Как сообщалось, власти Крыму приняли ряд мер поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные в рамках частичной мобилизации и добровольно прибывшие в крымские военкоматы получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, участникам СВО с крымской пропиской выделят земельные участки. Также региональные власти планируют зачислять детей участников спецоперации в детские сады без очереди.
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