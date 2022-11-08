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Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
Депутаты парламента Крыма совместно с законодательными собраниями других южных регионов России планируют обратиться к правительству РФ с просьбой продлить... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T15:46
2022-11-08T15:46
крым
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма совместно с законодательными собраниями других южных регионов России планируют обратиться к правительству РФ с просьбой продлить действие программы детского туристического кешбэка. Такую инициативу одобрил во вторник президиум Государственного совета республики.Как сообщила председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко, соответствующее совместное обращение к кабмину планируется рассмотреть на ближайшей конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Депутат отметила, что в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены расходы на дальнейшее развитие этой программы.По словам Сергиенко, "исключение программы детского туристического кешбэка из приоритетов социальных обязательств государства вызвало значительный резонанс во многих субъектах РФ".Также кабмину будет предложено распространить период действия программы на весь календарный год за счет перераспределения средств внутри госпрограммы "Развитие туризма".Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. При этом нет ограничений на количество поездок для одной семьи, то есть бонус можно получить с каждой путевки.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2022 году благодаря программе кешбэка за путевки в детские лагеря российские родители получили почти 11 млрд рублей. Они купили 811 тысяч путевок для своих детей на общую сумму около 24 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20221108/85-detskikh-zdravnits-kryma-trebuyut-kapremonta-i-rekonstruktsii--vlasti-1125280033.html
https://crimea.ria.ru/20221108/pochti-8-tysyach-detey-iz-novykh-regionov-rf-otdokhnuli-v-krymu-v-etom-godu-1125279180.html
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60
крым, туризм в крыму
Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка

Парламенты юга России попросят правительство продлить программу детского кешбэка

15:46 08.11.2022
 
© Фото: pixabay.comЧемодан
Чемодан
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма совместно с законодательными собраниями других южных регионов России планируют обратиться к правительству РФ с просьбой продлить действие программы детского туристического кешбэка. Такую инициативу одобрил во вторник президиум Государственного совета республики.
Как сообщила председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко, соответствующее совместное обращение к кабмину планируется рассмотреть на ближайшей конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Депутат отметила, что в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены расходы на дальнейшее развитие этой программы.
По словам Сергиенко, "исключение программы детского туристического кешбэка из приоритетов социальных обязательств государства вызвало значительный резонанс во многих субъектах РФ".
"В связи с этими есть предложение вынести на рассмотрение ближайшей конференции Южно-Российской парламентской ассоциации совместное обращение парламентов юга страны к правительству РФ о включении в проект федерального бюджета на 2023 год расходов на данную программу", - сказала депутат.
Также кабмину будет предложено распространить период действия программы на весь календарный год за счет перераспределения средств внутри госпрограммы "Развитие туризма".
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По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2022 году благодаря программе кешбэка за путевки в детские лагеря российские родители получили почти 11 млрд рублей. Они купили 811 тысяч путевок для своих детей на общую сумму около 24 млрд рублей.
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