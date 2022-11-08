https://crimea.ria.ru/20221108/parlament-kryma-poprosit-kabmin-rf-prodlit-programmu-detskogo-keshbeka-1125280560.html

Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка

Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка

Депутаты парламента Крыма совместно с законодательными собраниями других южных регионов России планируют обратиться к правительству РФ с просьбой продлить... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T15:46

2022-11-08T15:46

2022-11-08T15:46

крым

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1a/1118871459_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5467d58ca3049c98030de8dfd768bcc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты парламента Крыма совместно с законодательными собраниями других южных регионов России планируют обратиться к правительству РФ с просьбой продлить действие программы детского туристического кешбэка. Такую инициативу одобрил во вторник президиум Государственного совета республики.Как сообщила председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко, соответствующее совместное обращение к кабмину планируется рассмотреть на ближайшей конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Депутат отметила, что в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрены расходы на дальнейшее развитие этой программы.По словам Сергиенко, "исключение программы детского туристического кешбэка из приоритетов социальных обязательств государства вызвало значительный резонанс во многих субъектах РФ".Также кабмину будет предложено распространить период действия программы на весь календарный год за счет перераспределения средств внутри госпрограммы "Развитие туризма".Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. При этом нет ограничений на количество поездок для одной семьи, то есть бонус можно получить с каждой путевки.По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2022 году благодаря программе кешбэка за путевки в детские лагеря российские родители получили почти 11 млрд рублей. Они купили 811 тысяч путевок для своих детей на общую сумму около 24 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20221108/85-detskikh-zdravnits-kryma-trebuyut-kapremonta-i-rekonstruktsii--vlasti-1125280033.html

https://crimea.ria.ru/20221108/pochti-8-tysyach-detey-iz-novykh-regionov-rf-otdokhnuli-v-krymu-v-etom-godu-1125279180.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму