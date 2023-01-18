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Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида
Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида
Грамотный экскурсовод должен не только обладать знаниями в различных областях, но и наполнять туристов эмоциями, которые заставят гостей полуострова... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T07:36
2023-01-18T07:36
туризм в крыму
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крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Грамотный экскурсовод должен не только обладать знаниями в различных областях, но и наполнять туристов эмоциями, которые заставят гостей полуострова возвращаться в Крым снова и снова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил начальник туристско-экскурсионного отдела научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида", доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев, а также рассказал о тонкостях профессии, о том, зачем нужна аккредитация и как определить профессионального гида.С 1 июля в России вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. В Крыму аттестацию должны пройти около 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков. За прошлый год свой профессионализм подтвердили 120 представителей профессии из Крыма и это самый высокий показатель по стране. Профессия, рожденная в КрымуСейчас, по словам эксперта, профессия очень востребована, популярность экскурсионного обслуживания продолжает расти, а туристы хотят получать все более качественный продукт, но так происходит не всегда. Поэтому внедрение новых требований по аттестации специалистов он считает уместным.Дизайнеры эмоций"В экскурсионную деятельность лезут многие люди. Часто свои услуги предлагают таксисты, не всегда владея нужными навыками и знаниями. Это складывает негативное впечатления. Второй бич после таксистов – блогеры. То, что человек выкладывает красивые фото в социальных сетях, еще не делает его профессиональным гидом и в итоге можно не только получить недостоверную информацию, но и просто разочароваться во всей экскурсии", – предупреждает Вахрушев.По его мнению, профессионального гида должны отличать не только высокие знания, но и умение правильно взаимодействовать с людьми, улаживать конфликтные ситуации, выстраивать маршрут таким образом, чтобы он был интересным, но не слишком утомительным. А самое главное – хороший гид должен давать туристу правильную эмоцию:"По новым характеристикам экскурсоводов относят к дизайнерам эмоций. Если раньше экскурсии чаще носили обучающий и информационный характер, то сейчас экскурсовод, кроме научной и краеведческой информации, должен формировать настроение. Эмоции - это то, что увозит с собой турист. И то, за чем он возвращается в Крым снова", - убежден гость эфира.Бейджи на грудиСнизить риск встречи с непрофессионалами поможет приобретение турпродукта у организаций, которые давно и прочно зарекомендовали себя на рынке туристических услуг. При этом аккредитованный экскурсовод обязательно должен носить на груди бейдж специального образца:При этом, по его мнению, для грамотных экскурсоводов с большим опытом пройти аттестационные задания и подтвердить квалификацию труда не составит, а начинающих гидов подготовка к экзаменации только направит в нужное русло.Читайте также на РИА Новости Крым:Гидом буду: эксперты поддержали штрафы для неграмотных экскурсоводовЧто увидят посетители пещеры "Таврида"Какую опасность в Крыму несут псевдоэкскурсоводы – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230109/v-krymu-poschitali-turistov-za-proshlyy-god-i-za-novogodnie-kanikuly-1126307869.html
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туризм в крыму, минтуризма крыма, своим ходом в крым, крым, общество
Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида

Как распознать настоящего гида с аккредитацией и талантом

07:36 18.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭкскурсовод в музее истории и природы Карадага ФГБУ науки "Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН" в Крыму
Экскурсовод в музее истории и природы Карадага ФГБУ науки Карадагская научная станция имени Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Грамотный экскурсовод должен не только обладать знаниями в различных областях, но и наполнять туристов эмоциями, которые заставят гостей полуострова возвращаться в Крым снова и снова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил начальник туристско-экскурсионного отдела научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида", доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев, а также рассказал о тонкостях профессии, о том, зачем нужна аккредитация и как определить профессионального гида.
С 1 июля в России вводится запрет на деятельность неаккредитованных экскурсоводов. В Крыму аттестацию должны пройти около 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков. За прошлый год свой профессионализм подтвердили 120 представителей профессии из Крыма и это самый высокий показатель по стране.

Профессия, рожденная в Крыму

"Экскурсионное дело в Российской Империи по сути зародилось в Крыму. В Ялте существовало отделение Крымско-кавказского горного клуба, где работали очень подготовленные гиды, которые создали методику экскурсий, до сих пор применяемую в отечественной школе", – рассказывает Вахрушев.
Сейчас, по словам эксперта, профессия очень востребована, популярность экскурсионного обслуживания продолжает расти, а туристы хотят получать все более качественный продукт, но так происходит не всегда. Поэтому внедрение новых требований по аттестации специалистов он считает уместным.

Дизайнеры эмоций

"В экскурсионную деятельность лезут многие люди. Часто свои услуги предлагают таксисты, не всегда владея нужными навыками и знаниями. Это складывает негативное впечатления. Второй бич после таксистов – блогеры. То, что человек выкладывает красивые фото в социальных сетях, еще не делает его профессиональным гидом и в итоге можно не только получить недостоверную информацию, но и просто разочароваться во всей экскурсии", – предупреждает Вахрушев.
По его мнению, профессионального гида должны отличать не только высокие знания, но и умение правильно взаимодействовать с людьми, улаживать конфликтные ситуации, выстраивать маршрут таким образом, чтобы он был интересным, но не слишком утомительным. А самое главное – хороший гид должен давать туристу правильную эмоцию:
"По новым характеристикам экскурсоводов относят к дизайнерам эмоций. Если раньше экскурсии чаще носили обучающий и информационный характер, то сейчас экскурсовод, кроме научной и краеведческой информации, должен формировать настроение. Эмоции - это то, что увозит с собой турист. И то, за чем он возвращается в Крым снова", - убежден гость эфира.

Бейджи на груди

Снизить риск встречи с непрофессионалами поможет приобретение турпродукта у организаций, которые давно и прочно зарекомендовали себя на рынке туристических услуг. При этом аккредитованный экскурсовод обязательно должен носить на груди бейдж специального образца:
"С июля работа без аттестации будет наказуема. Если вы видите, что у экскурсовода нет бэйджа, то он работает нелегально. Можно прямо об этом сказать экскурсоводу, а можно сообщить на горячую линию минкурортов", – советует Вахрушев.
При этом, по его мнению, для грамотных экскурсоводов с большим опытом пройти аттестационные задания и подтвердить квалификацию труда не составит, а начинающих гидов подготовка к экзаменации только направит в нужное русло.
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