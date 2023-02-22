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Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму
Крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T07:58
2023-02-22T07:58
радио "спутник в крыму"
крым
природа
туризм в крыму
общество
культура
крым в истории: секреты, факты, фото
геннадий самохин
наука в крыму: открытия и изобретения
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио "Спутник в Крыму" пояснил важность комплексного исследования крымских мегалитов не только для науки, но и для развития туризма в Крыму.Уникальные памятники российского ПричерноморьяРанее Общественная палата России инициировала создание объединенного объекта археологического наследия "Мегалиты российского Причерноморья", идею поддержали в научном спелео-палеонтологическом комплексе "Пещера Таврида" КФУ.По словам Самохина, на юге России много интереснейших памятников, о которых людям мало что известно, к тому же некоторые из них даже не стоят на учете как объекты культурного наследия, а значит, могут быть утрачены, отмечает он.Мегалиты есть в Краснодарским крае, в Сочи, в Чечне и Адыгее, говорит ученый. В Крыму их тоже много – порядка сотни. Они очень разные и по сохранности, и по доступности, и практически ко всем ведут "условные тропы".После необходимо полномасштабное исследование, которое позволит уточнить размеры всех объектов и их взаимное расположение, а также состав блоков горных пород и прочие важные характеристики, говорит ученый."У нас есть памятники, которые только чуть приоткрыты, то есть раскопки велись частично, – сказал он, отметив, что большая часть из них разграблена еще в XIX веке. – Тем не менее раскопки надо вести. Последовательные, грамотные. Сейчас есть все условия, чтобы провести эти исследования".Самохин отметил, что мегалиты – это то, что сделано руками человека, но есть и природные объекты в виде вертикально стоящих горных пластов, которые будто поставлены гигантами, и они также заслуживают внимания.При этом в Крыму, по его словам, не худшая ситуация: многие памятники охраняются, но работа в этом направлении должна продолжаться, уверен ученый.Развитию туризма поможет наукаГлавная задача – сохранить эти объекты и наука может в этом помочь, говорит Самохин. Второй важный аспект – развитие туризма, которое тоже зависит от науки. Просто "прийти в гости к камням" никому не будет интересно, уверен он."Только на основании научных знаний можно будет сделать внятные, четкие туристические маршруты и описания, чтобы подготовить экскурсии", – сказал ученый.В том, что связанные с такими "местами силы" грамотно разработанные проекты обеспечат еще большую привлекательность Крыма для туристов, Самохин не сомневается."В Краснодарском крае, в Сочи и в Адыгее сделаны хорошие шаги для развития туризма в этой области. У нас туристическими маршрутами мегалиты не очень охвачены. А там сделаны маршруты, описаны дольмены. И мы подключаемся в эту работу на региональном уровне... У нас есть специалисты по Крыму, и мы должны и сделать хорошо у себя, и поддерживать наших коллег там", – заключил Самохин.Другие исследования под эгидой РГО в Крыму в 2023 годуПо словам Самохина, "мегалиты – только одна из точек приложения" усилий ученых. Намечены экспедиции не только в Крыму, но за его пределами и по другим направлениям. В частности, в рамках программы, которую реализуют совместно с коллегами из КФУ и Мелитопольского госуниверситета, будут исследовать водно-болотные угодья Сиваша.Уже в конце февраля РГО готовится провести серию проектов в регионах России о героях, в том числе участниках специальной военной операции. Еще ряд мероприятий будет посвящен русскому философу Николаю Данилевскому.Всего в наступившем году у регионального отделения РГО в Крыму запланировано 168 мероприятий разного уровня.Ранее в феврале Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области открывается отделение Российского военно-исторического общества, и одним из первых проектов станет стела воинской славы в Мелитополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый туристический маршрут появится в КрымуКак древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещереПещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
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крым, природа, туризм в крыму, общество, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, геннадий самохин, наука в крыму: открытия и изобретения, мнения, запорожская область
Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в Крыму

Глава РГО в Крыму Самохин назвал исследование дольменов перспективным для науки и туризма

07:58 22.02.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМенгиры
Менгиры - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Крымский спелеолог, председатель отделения Русского географического общества (РГО) в Крыму, замдиректора по науке научно-спелеологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин в эфире радио "Спутник в Крыму" пояснил важность комплексного исследования крымских мегалитов не только для науки, но и для развития туризма в Крыму.

Уникальные памятники российского Причерноморья

Ранее Общественная палата России инициировала создание объединенного объекта археологического наследия "Мегалиты российского Причерноморья", идею поддержали в научном спелео-палеонтологическом комплексе "Пещера Таврида" КФУ.
По словам Самохина, на юге России много интереснейших памятников, о которых людям мало что известно, к тому же некоторые из них даже не стоят на учете как объекты культурного наследия, а значит, могут быть утрачены, отмечает он.
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Мегалиты есть в Краснодарским крае, в Сочи, в Чечне и Адыгее, говорит ученый. В Крыму их тоже много – порядка сотни. Они очень разные и по сохранности, и по доступности, и практически ко всем ведут "условные тропы".
"Есть каменные ящики, кромлехи, менгиры, каменные круги... Их надо выделить в качестве самостоятельного самодостаточного объекта археологического и культурного наследия", – сказал Самохин.
После необходимо полномасштабное исследование, которое позволит уточнить размеры всех объектов и их взаимное расположение, а также состав блоков горных пород и прочие важные характеристики, говорит ученый.
"У нас есть памятники, которые только чуть приоткрыты, то есть раскопки велись частично, – сказал он, отметив, что большая часть из них разграблена еще в XIX веке. – Тем не менее раскопки надо вести. Последовательные, грамотные. Сейчас есть все условия, чтобы провести эти исследования".
Самохин отметил, что мегалиты – это то, что сделано руками человека, но есть и природные объекты в виде вертикально стоящих горных пластов, которые будто поставлены гигантами, и они также заслуживают внимания.
При этом в Крыму, по его словам, не худшая ситуация: многие памятники охраняются, но работа в этом направлении должна продолжаться, уверен ученый.
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Развитию туризма поможет наука

Главная задача – сохранить эти объекты и наука может в этом помочь, говорит Самохин. Второй важный аспект – развитие туризма, которое тоже зависит от науки. Просто "прийти в гости к камням" никому не будет интересно, уверен он.
"Только на основании научных знаний можно будет сделать внятные, четкие туристические маршруты и описания, чтобы подготовить экскурсии", – сказал ученый.
В том, что связанные с такими "местами силы" грамотно разработанные проекты обеспечат еще большую привлекательность Крыма для туристов, Самохин не сомневается.
"В Краснодарском крае, в Сочи и в Адыгее сделаны хорошие шаги для развития туризма в этой области. У нас туристическими маршрутами мегалиты не очень охвачены. А там сделаны маршруты, описаны дольмены. И мы подключаемся в эту работу на региональном уровне... У нас есть специалисты по Крыму, и мы должны и сделать хорошо у себя, и поддерживать наших коллег там", – заключил Самохин.
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Другие исследования под эгидой РГО в Крыму в 2023 году

По словам Самохина, "мегалиты – только одна из точек приложения" усилий ученых. Намечены экспедиции не только в Крыму, но за его пределами и по другим направлениям. В частности, в рамках программы, которую реализуют совместно с коллегами из КФУ и Мелитопольского госуниверситета, будут исследовать водно-болотные угодья Сиваша.
"Сиваш в Мелитополе, Сиваш в Крыму – это одна территория. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать здесь либо национальный парк, либо природный заповедный объект – общий", – рассказал Самохин, отметив, что в Запорожской области также создается региональное отделение Русского географического общества.
Уже в конце февраля РГО готовится провести серию проектов в регионах России о героях, в том числе участниках специальной военной операции. Еще ряд мероприятий будет посвящен русскому философу Николаю Данилевскому.
Всего в наступившем году у регионального отделения РГО в Крыму запланировано 168 мероприятий разного уровня.
Ранее в феврале Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области открывается отделение Российского военно-исторического общества, и одним из первых проектов станет стела воинской славы в Мелитополе.
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