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Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе
Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе
В Запорожской области открывается отделение Российского военно-исторического общества, одним из первых проектов станет возведение стелы воинской славы в... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T10:34
2023-02-17T10:34
2023-02-17T10:34
запорожская область
евгений балицкий
общество
история
новые регионы россии
мелитополь
мелитопольский район
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области открывается отделение Российского военно-исторического общества, одним из первых проектов станет возведение стелы воинской славы в Мелитополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель региона Евгений Балицкий. По его словам, в рамках проектов общества запланировано благоустройство площади Победы в Мелитополе, где установят стелу "Мелитополь – город воинской славы". Кроме того, инициировано реставрация танка Т-70 на постаменте у Братского кладбища."Жители региона не раз обращались с предложением рассмотреть возможность восстановления боевой машины, которая принимала участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, чтобы танк своим ходом мог проехать по городу в восьмидесятую годовщину освобождения Мелитополя и Мелитопольского района", – пояснил такое решение врио губернатора.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедник "Каменная могила": что от него осталось и что передадут КрымуКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеПоколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение
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запорожская область, евгений балицкий, общество, история, новые регионы россии, мелитополь, мелитопольский район, новости
Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе
Балицкий: на Запорожье заработает Российское военно-историческое общество